Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành,Hà Nội

Phát triển các dự án dựa trên nền tảng công nghệ lõi AI trong xử lý ảnh, xử lý tiếng nói, phân tích dữ liệu lớn

Nghiên cứu, phát triển, xây dựng các công nghệ lõi AI cho xử lý ảnh

Đóng gói mô hình/ giải pháp AI cho production.

Hỗ trợ, cải thiện, tối ưu mô hình AI trong quá trình phát triển.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT, ĐTVT, Khoa học máy tính, Toán tin ứng dụng và các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm từ 2 năm kinh nghiệm xử lí ngôn ngữ tự nhiên và LLM-Agent

Thành thạo sử dụng một trong những AI framework: Pytorch, Tensorflow.

Thành thạo sử dụng một trong những ngôn ngữ lập trình: Python, biết sử dụng javascript là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo các thư viện serving mô hình AI như: Torch Serve, TF Serve, ...

Biết sử dụng Docker, Git, Jenkins, MLFlow, WandB là một lợi thế.

Biết sử dụng các thư viện tối ưu mô hình AI (TensorRT, TorchScript, ONNX-Serving) là một lợi thế.

Thời gian: 8h -17h30, từ T2 – T6, nghỉ T7 - CN

Mức lương: thương lượng phù hợp với năng lực

Thưởng thâm niên làm việc: 5tr/năm

Thưởng tháng lương 13 theo hoạt động kết quả kinh doanh

Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....

Tổ chức hoạt động nội bộ các ngày lễ 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật...

Địa chỉ làm việc: Tòa nhà VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

