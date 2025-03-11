Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển các dự án dựa trên nền tảng công nghệ lõi AI trong xử lý ảnh, xử lý tiếng nói, phân tích dữ liệu lớn
Nghiên cứu, phát triển, xây dựng các công nghệ lõi AI cho xử lý ảnh
Đóng gói mô hình/ giải pháp AI cho production.
Hỗ trợ, cải thiện, tối ưu mô hình AI trong quá trình phát triển.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT, ĐTVT, Khoa học máy tính, Toán tin ứng dụng và các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm từ 2 năm kinh nghiệm xử lí ngôn ngữ tự nhiên và LLM-Agent
Thành thạo sử dụng một trong những AI framework: Pytorch, Tensorflow.
Thành thạo sử dụng một trong những ngôn ngữ lập trình: Python, biết sử dụng javascript là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo các thư viện serving mô hình AI như: Torch Serve, TF Serve, ...
Biết sử dụng Docker, Git, Jenkins, MLFlow, WandB là một lợi thế.
Biết sử dụng các thư viện tối ưu mô hình AI (TensorRT, TorchScript, ONNX-Serving) là một lợi thế.
Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian: 8h -17h30, từ T2 – T6, nghỉ T7 - CN
Mức lương: thương lượng phù hợp với năng lực
Thưởng thâm niên làm việc: 5tr/năm
Thưởng tháng lương 13 theo hoạt động kết quả kinh doanh
Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....
Tổ chức hoạt động nội bộ các ngày lễ 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật...
Địa chỉ làm việc: Tòa nhà VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh
