Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Y Tế Đại Phước làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 829 Đường 3/2, Phường 7,Hồ Chí Minh

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm về quản lý hệ thống Server, máy chủ.

• Quản trị website, domain, hosting.

• Có kiến thức về Database SQL Server, truy vấn CSDL,...

• Có kiến thức về networking: TCP/IP, Switching, Routing.

• Có kinh nghiệm làm việc với các thiết bị Cisco,Juniper,...

• Có khả năng xây dựng hệ thống mạng, AD, DNS, DHCP, Mail Server,VPN, Raid...

• Có hiểu biết về công nghệ ảo hóa VMWare VsPhere.

• Có kiến thức về Linux, Windows Server,...

• Lắp ráp cài đặt, sửa chữa máy vi tính, máy in, photocopy,...

• Quản lý hệ thống wifi sử dụng ổn định.

• Am hiểu về tổng đài điện thoại, viễn thông.

• Bảo trì, vận hành hệ thống camera hoạt động 24/24.

• Hướng dẫn việc sử dụng phần mềm và hổ trợ người dùng

• Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ MCSA, CCNA,... hoặc đã từng làm IT tại phòng khám, bệnh viện.

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như là làm việc nhóm, giao tiếp phối hợp giữa các thành viên hay giữa các bộ phận tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ trong công việc và chịu được áp lực.

- Có sự cầu tiến trong công việc

- Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

- Lương - thưởng thỏa thuận (xét theo năng lực kinh nghiệm)

- Lương tháng 13 và thưởng KPIs hàng tháng.

- Khám sức khỏe định kỳ.

- Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên...

