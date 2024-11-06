Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Y Tế Đại Phước làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Y Tế Đại Phước làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Y Tế Đại Phước
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công ty TNHH Y Tế Đại Phước

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Y Tế Đại Phước

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 829 Đường 3/2, Phường 7,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm về quản lý hệ thống Server, máy chủ.
• Quản trị website, domain, hosting.
• Có kiến thức về Database SQL Server, truy vấn CSDL,...
• Có kiến thức về networking: TCP/IP, Switching, Routing.
• Có kinh nghiệm làm việc với các thiết bị Cisco,Juniper,...
• Có khả năng xây dựng hệ thống mạng, AD, DNS, DHCP, Mail Server,VPN, Raid...
• Có hiểu biết về công nghệ ảo hóa VMWare VsPhere.
• Có kiến thức về Linux, Windows Server,...
• Lắp ráp cài đặt, sửa chữa máy vi tính, máy in, photocopy,...
• Quản lý hệ thống wifi sử dụng ổn định.
• Am hiểu về tổng đài điện thoại, viễn thông.
• Bảo trì, vận hành hệ thống camera hoạt động 24/24.
• Hướng dẫn việc sử dụng phần mềm và hổ trợ người dùng
• Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ MCSA, CCNA,... hoặc đã từng làm IT tại phòng khám, bệnh viện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như là làm việc nhóm, giao tiếp phối hợp giữa các thành viên hay giữa các bộ phận tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ trong công việc và chịu được áp lực.
- Có sự cầu tiến trong công việc

Tại Công ty TNHH Y Tế Đại Phước Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
- Lương - thưởng thỏa thuận (xét theo năng lực kinh nghiệm)
- Lương tháng 13 và thưởng KPIs hàng tháng.
- Khám sức khỏe định kỳ.
- Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Y Tế Đại Phước

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Y Tế Đại Phước

Công ty TNHH Y Tế Đại Phước

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 829-829A Đường Ba Tháng Hai, phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

