Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 17 Tông Đản, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm hiểu, phân tích, làm rõ yêu cầu, lên kịch bản, chiến lược test các sản phẩm theo yêu cầu
Thực hiện kiểm thử, quản lý bugs phát sinh
Xây dựng kế hoạch kiểm thử, báo cáo kiểm thử, báo cáo lỗi kiểm thử
Xây dựng, bổ sung tài liệu cho các yêu cầu trước và sau khi thực hiện kiểm thử
Quản lý, đảm bảo chất lượng kiểm thử
Phân tích/ đánh giá nguyên nhân lỗi phát sinh sau golive
Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ
Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
Có từ 1 năm kinh nghiệm trong manual testing mobile, web;
Có kinh nghiệm test API, sử dụng tốt SQL
Có kinh nghiệm làm việc với Agile/ Scrum
Tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc và sản phẩm
Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc
Ưu tiên: ứng viên các ứng viên có kinh nghiệm nghiệp vụ tài chính ngân hàng/ ví điện tử
Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
Có từ 1 năm kinh nghiệm trong manual testing mobile, web;
Có kinh nghiệm test API, sử dụng tốt SQL
Có kinh nghiệm làm việc với Agile/ Scrum
Tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc và sản phẩm
Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc
Ưu tiên: ứng viên các ứng viên có kinh nghiệm nghiệp vụ tài chính ngân hàng/ ví điện tử
Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 2-5 tháng lương.
Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, review lương thực hiện định kì 1 lần/năm
Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng
Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân
Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, review lương thực hiện định kì 1 lần/năm
Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng
Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI