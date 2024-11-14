Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Atomi Digital
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Atomi Digital

Manual Tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 17 Tông Đản, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm hiểu, phân tích, làm rõ yêu cầu, lên kịch bản, chiến lược test các sản phẩm theo yêu cầu
Thực hiện kiểm thử, quản lý bugs phát sinh
Xây dựng kế hoạch kiểm thử, báo cáo kiểm thử, báo cáo lỗi kiểm thử
Xây dựng, bổ sung tài liệu cho các yêu cầu trước và sau khi thực hiện kiểm thử
Quản lý, đảm bảo chất lượng kiểm thử
Phân tích/ đánh giá nguyên nhân lỗi phát sinh sau golive
Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ
Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
Có từ 1 năm kinh nghiệm trong manual testing mobile, web;
Có kinh nghiệm test API, sử dụng tốt SQL
Có kinh nghiệm làm việc với Agile/ Scrum
Tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc và sản phẩm
Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc
Ưu tiên: ứng viên các ứng viên có kinh nghiệm nghiệp vụ tài chính ngân hàng/ ví điện tử

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 2-5 tháng lương.
Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, review lương thực hiện định kì 1 lần/năm
Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng
Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Atomi Digital

Công ty Cổ phần Atomi Digital

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 135 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-manual-tester-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job249490
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Tuyển Manual Tester Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Netcompany
Tuyển Manual Tester Netcompany làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Netcompany
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Manual Tester Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 27 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Tuyển Manual Tester Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Netcompany
Tuyển Manual Tester Netcompany làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Netcompany
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Manual Tester Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 27 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN VETC
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
18 - 27 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Minma Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD Công ty TNHH Minma Việt Nam
500 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 28 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
16 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu TECHVIFY SOFTWARE., JSC
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Draphony DX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Draphony DX
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Draphony Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Draphony Vietnam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester TNHH Pirago Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu TNHH Pirago Việt Nam
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH HAPOSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH HAPOSOFT
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần LitGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần LitGroup
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Jits Innovation Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Jits Innovation Labs
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Manual Tester Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm