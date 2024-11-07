Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lập kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test
Test các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án.
Test trên nền tảng các ứng dụng Web, Windows, Mobile Application.
Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test
Báo cáo kết quả test
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, yêu thích công việc test
Kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng-1 năm kinh nghiệm
Khả năng: Test các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án. Test trên nền tảng các ứng dụng Web, Windows, Mobile Application.
Có khả năng viết test case
Có kiến thức chuyên môn tốt,
Chủ động, có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8,000,000-12,000,000
Chế độ lương thưởng hấp dẫn với lương tháng 13(có thể x2)
Đánh giá hiệu suất: 2 lần/năm
Cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản lý.
Được học hỏi: SDS tạo điều kiện cho mọi người rèn luyện ở mọi lúc mọi nơi, đồng hành và thúc đẩy phát triển cá nhân từ đồng nghiệp và quản lý giàu kinh nghiệm
Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, cởi mở với chính sách đãi ngộ tốt
Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
Tham gia chương trình hàng tháng, các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép theo luật hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
