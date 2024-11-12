Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 4th Floor, Elipse Tower, 110 Tran Phu street, Ha Dong province, Ha Noi city, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tạo test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ.
- Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả.
- Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá
chất lượng sản phẩm.
- Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Từ 2-3 năm kinh nghiệm trở lên và đã tham gia các dự án thực tế.
- Có kỹ năng test ap,web. API, SQL tốt.
- Làm việc độc lập/ đội nhóm, chịu được áp lực và hoàn thành mục tiêu được giao đúng hạn.
- Tiếng anh tốt là một lợi thế.
-Tốt Nghiệp các trường đại học chuyên ngành CNTT
- Có khả năng tự đọc, tự học, google và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : upto 15M (thỏa thuận theo năng lực)
- Cơ hội đi công tác nước ngoài.
- Được tham gia các buổi seminar hàng tháng nâng cao năng lực chuyên môn.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
- Được tiếp xúc với các bài toán lớn về chịu tải, bảo mật.
- Nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.
- Tham gia BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước
- Team building, liên hoan tổ chức hàng tuần, hàng tháng, hàng quý
- Chế độ thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 108 Dịch Vọng Hậu , Cầu Giấy , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

