Tuyển Market Research Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,500 USD

- Hồ Chí Minh: Tan Binh District, Ho Chi Minh City
The Compliance Specialist ensures that all furniture manufacturing and export activities comply with U.S. and Canadian trade regulations. This role involves managing export documentation, monitoring compliance records, conducting factory audits, and ensuring adherence to international standards.
Key Responsibilities
• Review and update internal compliance policies and manuals.
• Ensure factories submit required documentation, licenses, labels, and test reports.
• Conduct social and security audits at manufacturing facilities.
• Maintain accurate compliance records and export documentation.
• Monitor and stay updated on international trade regulations and import laws.
• Organize compliance databases and generate periodic reports for management.
• Conduct staff training on trade regulations and company policies.
• Identify risks and improve compliance processes through regular reviews.
• Perform additional tasks as assigned by leadership.
