Tuyển Market Research CTBC BANK – HCMC Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại CTBC BANK – HCMC Branch
- Hồ Chí Minh: 9th Floor, MPlaza Saigon, 39 Le Duan St.
Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương Thỏa thuận
We, CTBC Bank, Ho Chi Minh City Branch, one of biggest financial corporations of Taiwan is expanding our business in Vietnam.
We are looking for dynamic, professional, and proactively staffs to work for the following position.
• Being an active individual contributor of Treasury team:
▪ Executing Treasury products’ trades in inter-bank market.
▪ Making price in treasury products.
• Market research, valuation, and data analysis.
• Internal & regulated reporting frequently.
• Ad-hoc job assigned by head of department.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• At least 5-year experience in trading Treasury products.
• Fluent in written and oral in Vietnamese, English.
• Good command of various MS office computer programs and applications.
• Numerical, communication, analytical, sales & interpersonal skills.
Tại CTBC BANK – HCMC Branch Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTBC BANK – HCMC Branch
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
