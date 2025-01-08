Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Vega City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm cập nhật & kiểm soát thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội, Website tuyển dụng, Group & Fanpage trên Facebook,...;

- Sử dụng nguồn nội bộ hoặc bên ngoài để quảng bá việc làm phù hợp;

- Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc làm và bảo vệ dữ liệu;

- Chịu trách nhiệm tìm kiếm & cung cấp ứng viên theo yêu cầu;

- Phỏng vấn và sàng lọc ứng viên;

- Kết hợp với HODs để lập danh sách ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn;

- Đảm bảo tiến hành các hoạt động tuyển dụng chính xác theo SOP tuyển dụng của công ty;

- Tiếp nhận, kiểm tra & kiểm soát hồ sơ nhân sự đầu vào của nhân viên mới;

- Cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên & tình trạng tuyển dụng theo các vị trí tuyển dụng được phân công;

- Lập báo cáo tuyển dụng hàng tuần/hàng tháng và gửi cho quản lý trực tiếp;

- Chịu trách nhiệm theo dõi hồ sơ đầu vào của nhân viên mới, đảm bảo hoàn thành tất cả các thủ tục đúng hạn;

- Các nhiệm vụ khác được giao theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.