Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Vega City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại Công ty Cổ phần Vega City
- Hà Nội: Tòa nhà KDI Holdings – 16A Nguyễn Công Trức, Phường Phạm Đình Hổ
Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chịu trách nhiệm cập nhật & kiểm soát thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội, Website tuyển dụng, Group & Fanpage trên Facebook,...;
- Sử dụng nguồn nội bộ hoặc bên ngoài để quảng bá việc làm phù hợp;
- Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc làm và bảo vệ dữ liệu;
- Chịu trách nhiệm tìm kiếm & cung cấp ứng viên theo yêu cầu;
- Phỏng vấn và sàng lọc ứng viên;
- Kết hợp với HODs để lập danh sách ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn;
- Đảm bảo tiến hành các hoạt động tuyển dụng chính xác theo SOP tuyển dụng của công ty;
- Tiếp nhận, kiểm tra & kiểm soát hồ sơ nhân sự đầu vào của nhân viên mới;
- Cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên & tình trạng tuyển dụng theo các vị trí tuyển dụng được phân công;
- Lập báo cáo tuyển dụng hàng tuần/hàng tháng và gửi cho quản lý trực tiếp;
- Chịu trách nhiệm theo dõi hồ sơ đầu vào của nhân viên mới, đảm bảo hoàn thành tất cả các thủ tục đúng hạn;
- Các nhiệm vụ khác được giao theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Vega City Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ công cụ làm việc - Nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật - Đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp - Thưởng và chế độ theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vega City
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
