Tuyển Market Research Golden Gate Trade & Service JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Huy động vốn

- Làm việc với các nhà đầu tư, ngân hàng để thực hiện huy động vốn bằng công cụ nợ hoặc công cụ vốn phù hợp với nhu cầu tài chính của Công ty

Đánh giá và triển khai các khoản đầu tư khi được phân công

- Thực hiện đánh giá, xây dựng mô hình tài chính định giá và quản lý quy trình thẩm định chuyên sâu để đánh giá các khoản đầu tư, M&A

Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện giao dịch và giai đoạn hậu sát nhập

Quan hệ cổ đông

- Đảm bảo việc tuân thủ nghĩa vụ theo các thỏa thuận cổ đông, quản lý thông tin cổ đông, truyền thông với các nhà đầu tư tiềm năng cũng như các cổ đông hiện hữu về kết quả kinh doanh, định hướng chiến lược và câu chuyện phát triển của công ty.

- Làm việc với Ủy ban chứng khoán về các công việc liên quan đến cổ phiếu

Phụ trách quản trị công ty

- Chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, hỗ trợ các hoạt động của HĐQT. Thực hiện xin các phê duyệt cần thiết theo nhu cầu vận hành của các bộ phận