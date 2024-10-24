Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện thu nhập 8.5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 81/1A Đường XTT 4 - 3, Ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.HCM, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra, sữa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị, hệ thống điện được kịp thời và liên tục trong sản xuất Lắp đặt và thực hiện công tác sữa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện, máy móc. Lập, theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ Bảo Trì – Bảo dưỡng; sữa chữa định kỳ hệ thống điện và máy móc thiết bị. Kiểm soát An Toàn Lao Động; An Toàn Môi Trường và hệ thống thiết bị PCCC theo qui định.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi 22 - 35 Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành Điện công nghiệp, Bảo dưỡng cơ điện, Bảo trì Cơ điện tử... Ưu tiên có KN làm việc trong Cty sản xuất Gỗ - Cơ Khí

Tại Công ty TNHH MTV Trang thiết bị Trường học Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8.500.000 đến 10.000.000 / tháng (thử việc 85% lương chính thức) Tham gia BHXH theo quy định NN. Phụ cấp công tác + xăng xe khi đi công trình. Thưởng Lễ và thưởng Tết. Thâm niên 100.000/1 tháng khi làm đủ 12 tháng trở lên Nhận việc ngay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Trang thiết bị Trường học Thành Phát

