Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện thu nhập 8.5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH MTV Trang thiết bị Trường học Thành Phát
- Hồ Chí Minh: 81/1A Đường XTT 4
- 3, Ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.HCM, Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kiểm tra, sữa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị, hệ thống điện được kịp thời và liên tục trong sản xuất
Lắp đặt và thực hiện công tác sữa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện, máy móc.
Lập, theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ Bảo Trì – Bảo dưỡng; sữa chữa định kỳ hệ thống điện và máy móc thiết bị.
Kiểm soát An Toàn Lao Động; An Toàn Môi Trường và hệ thống thiết bị PCCC theo qui định.
Kiểm tra, sữa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị, hệ thống điện được kịp thời và liên tục trong sản xuất
Lắp đặt và thực hiện công tác sữa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện, máy móc.
Lập, theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ Bảo Trì – Bảo dưỡng; sữa chữa định kỳ hệ thống điện và máy móc thiết bị.
Kiểm soát An Toàn Lao Động; An Toàn Môi Trường và hệ thống thiết bị PCCC theo qui định.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi 22 - 35
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành Điện công nghiệp, Bảo dưỡng cơ điện, Bảo trì Cơ điện tử...
Ưu tiên có KN làm việc trong Cty sản xuất Gỗ - Cơ Khí
Tại Công ty TNHH MTV Trang thiết bị Trường học Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 8.500.000 đến 10.000.000 / tháng (thử việc 85% lương chính thức)
Tham gia BHXH theo quy định NN.
Phụ cấp công tác + xăng xe khi đi công trình.
Thưởng Lễ và thưởng Tết.
Thâm niên 100.000/1 tháng khi làm đủ 12 tháng trở lên
Nhận việc ngay.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Trang thiết bị Trường học Thành Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI