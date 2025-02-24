Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: DHL Express, 06 Thăng Long, P4, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 14 - 15 Triệu
Làm việc tại Tổng đài của Samsung tiếp nhận cuộc gọi đến của khách hàng người Hàn Quốc
Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các dòng sản phẩm của Samsung phân phối tại thị trường Việt Nam: Giải đáp chính sách bảo hành, chương trình khuyến mãi...
Cung cấp những thông tin cần thiết cho khách và giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ nổi bật.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, cập nhật thông tin sản phẩm khi được yêu cầu.
Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cao đẳng trở lên, độ tuổi dưới 35t
Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, các công việc sử dụng tiếng hàn.
Ngoại ngữ : Giao tiếp tốt bằng tiếng Hàn Quốc, topik 4 trở lên
Kiến thức: Am hiểu kiến thức, chuyên môn về lĩnh vực chăm sóc khách hàng.
Giao tiếp thuyết phục, trung thực, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Kỹ năng phân tích và giao tiếp tốt.
Vi tính văn phòng, đặc biệt kĩ năng PowerPoint tốt
Năng động, linh hoạt và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ các khoản bảo hiểm theo quy định Pháp luật.
Chế độ hiếu hỉ ốm đau theo chính sách Công ty hiện hành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Có các hoạt động teambuilding, được thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, team work...
Được thưởng các ngày Lễ tết, lương tháng 13
Được hưởng chế độ phép năm đầy đủ.
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, tự do trao đổi học hỏi và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
