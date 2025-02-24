Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: DHL Express, 06 Thăng Long, P4, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Làm việc tại Tổng đài của Samsung tiếp nhận cuộc gọi đến của khách hàng người Hàn Quốc

Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các dòng sản phẩm của Samsung phân phối tại thị trường Việt Nam: Giải đáp chính sách bảo hành, chương trình khuyến mãi...

Cung cấp những thông tin cần thiết cho khách và giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ nổi bật.

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, cập nhật thông tin sản phẩm khi được yêu cầu.

Trình độ: Cao đẳng trở lên, độ tuổi dưới 35t

Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, các công việc sử dụng tiếng hàn.

Ngoại ngữ : Giao tiếp tốt bằng tiếng Hàn Quốc, topik 4 trở lên

Kiến thức: Am hiểu kiến thức, chuyên môn về lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

Giao tiếp thuyết phục, trung thực, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Kỹ năng phân tích và giao tiếp tốt.

Vi tính văn phòng, đặc biệt kĩ năng PowerPoint tốt

Năng động, linh hoạt và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các khoản bảo hiểm theo quy định Pháp luật.

Chế độ hiếu hỉ ốm đau theo chính sách Công ty hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Có các hoạt động teambuilding, được thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, team work...

Được thưởng các ngày Lễ tết, lương tháng 13

Được hưởng chế độ phép năm đầy đủ.

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, tự do trao đổi học hỏi và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.