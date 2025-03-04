Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN FUNDIIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FUNDIIN
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FUNDIIN

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FUNDIIN

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà Lottery, 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp nhận, trả lời các thắc mắc, phản hồi và khiếu nại của khách hàng thông qua các kênh liên lạc khác nhau (email, điện thoại, chat, v,v).
Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến tài khoản người dùng (trạng thái thanh toán, lịch sử giao dịch và điều chỉnh cài đặt tài khoản).
Chủ động liên hệ với khách hàng để nhắc nhở về ngày thanh toán sắp tới.
Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 cao đẳng, đại học
Không yêu cầu có kinh nghiệm, sẽ ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm Customer Service mảng tài chính hoặc thương mại điện tử.
Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, học hỏi nhanh.
Có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FUNDIIN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ trung năng động, được training đầy đủ từ team.
1 năm 12 ngày phép
Đóng BHXH, BHYT, theo quy định của pháp luật
Có trợ cấp gửi xe, quà lễ, Tết, v.v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FUNDIIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FUNDIIN

CÔNG TY CỔ PHẦN FUNDIIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa Nhà Lottery, số 77, đường Trần Nhân Tôn, Phường 09, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

