Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN FUNDIIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà Lottery, 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận, trả lời các thắc mắc, phản hồi và khiếu nại của khách hàng thông qua các kênh liên lạc khác nhau (email, điện thoại, chat, v,v).

Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến tài khoản người dùng (trạng thái thanh toán, lịch sử giao dịch và điều chỉnh cài đặt tài khoản).

Chủ động liên hệ với khách hàng để nhắc nhở về ngày thanh toán sắp tới.

Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 4 cao đẳng, đại học

Không yêu cầu có kinh nghiệm, sẽ ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm Customer Service mảng tài chính hoặc thương mại điện tử.

Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, học hỏi nhanh.

Có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FUNDIIN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ trung năng động, được training đầy đủ từ team.

1 năm 12 ngày phép

Đóng BHXH, BHYT, theo quy định của pháp luật

Có trợ cấp gửi xe, quà lễ, Tết, v.v

