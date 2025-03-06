Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Toà IP3, Imperial Plaza 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Công việc chủ yếu: Trực page Facebook, Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng có nhu cầu đặt hàng Nhật/Trung chủ yếu qua Zalo (Có data khách hàng).
Tiếp nhận, xử lý và giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng liên quan đến đơn hàng, vận chuyển, giao nhận hàng hóa.
Cập nhật thông tin về tình trạng đơn hàng, lịch trình vận chuyển cho khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Ghi nhận phản hồi của khách hàng và đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã tốt Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. Có thể đi làm fulltime giờ hành chính theo quy định Công ty.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Tư vấn, Chăm sóc khách hàng, Sales ở mọi ngành hàng.
Kỹ năng giao tiếp tự tin, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng tư vấn. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Chăm chỉ, ham học hỏi, trách nhiệm,, nhạy bén trong công việc, cẩn thận.
Có laptop làm việc
Không yêu cầu ngoại ngữ.

Tại Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 6tr + Phụ cấp theo quy định công ty 500k + Thưởng doanh số
Thời gian thử việc 2 tháng, Lương thử việc: 85% Lương cứng + Phụ cấp theo quy định công ty + Thưởng doanh số.
Chế độ BHXH, ngày phép năm theo quy định của Công ty
Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết... theo quy định của Công ty.
Chế độ quà sinh nhật, trung thu, quà 20/10, 8/3 cho CBNV nữ, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ..
Tham gia miễn phí các buổi đào tạo chia sẻ kỹ năng trong nội bộ.
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 các ngày từ thứ 2 - 7 hàng tuần (Nghỉ trưa 12h00 -13h30)
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Toà IP3, Imperial Plaza 360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

