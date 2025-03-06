Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Toà IP3, Imperial Plaza 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Công việc chủ yếu: Trực page Facebook, Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng có nhu cầu đặt hàng Nhật/Trung chủ yếu qua Zalo (Có data khách hàng).

Tiếp nhận, xử lý và giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng liên quan đến đơn hàng, vận chuyển, giao nhận hàng hóa.

Cập nhật thông tin về tình trạng đơn hàng, lịch trình vận chuyển cho khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ghi nhận phản hồi của khách hàng và đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên đã tốt Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. Có thể đi làm fulltime giờ hành chính theo quy định Công ty.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Tư vấn, Chăm sóc khách hàng, Sales ở mọi ngành hàng.

Kỹ năng giao tiếp tự tin, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng tư vấn. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Chăm chỉ, ham học hỏi, trách nhiệm,, nhạy bén trong công việc, cẩn thận.

Có laptop làm việc

Không yêu cầu ngoại ngữ.

Chế Độ Đãi Ngộ

Thu nhập: Lương cứng 6tr + Phụ cấp theo quy định công ty 500k + Thưởng doanh số

Thời gian thử việc 2 tháng, Lương thử việc: 85% Lương cứng + Phụ cấp theo quy định công ty + Thưởng doanh số.

Chế độ BHXH, ngày phép năm theo quy định của Công ty

Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết... theo quy định của Công ty.

Chế độ quà sinh nhật, trung thu, quà 20/10, 8/3 cho CBNV nữ, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ..

Tham gia miễn phí các buổi đào tạo chia sẻ kỹ năng trong nội bộ.

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 các ngày từ thứ 2 - 7 hàng tuần (Nghỉ trưa 12h00 -13h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang

