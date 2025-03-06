Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang
- Hà Nội: Tầng 6, Toà IP3, Imperial Plaza 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Công việc chủ yếu: Trực page Facebook, Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng có nhu cầu đặt hàng Nhật/Trung chủ yếu qua Zalo (Có data khách hàng).
Tiếp nhận, xử lý và giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng liên quan đến đơn hàng, vận chuyển, giao nhận hàng hóa.
Cập nhật thông tin về tình trạng đơn hàng, lịch trình vận chuyển cho khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Ghi nhận phản hồi của khách hàng và đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Tư vấn, Chăm sóc khách hàng, Sales ở mọi ngành hàng.
Kỹ năng giao tiếp tự tin, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng tư vấn. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Chăm chỉ, ham học hỏi, trách nhiệm,, nhạy bén trong công việc, cẩn thận.
Có laptop làm việc
Không yêu cầu ngoại ngữ.
Tại Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc 2 tháng, Lương thử việc: 85% Lương cứng + Phụ cấp theo quy định công ty + Thưởng doanh số.
Chế độ BHXH, ngày phép năm theo quy định của Công ty
Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết... theo quy định của Công ty.
Chế độ quà sinh nhật, trung thu, quà 20/10, 8/3 cho CBNV nữ, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ..
Tham gia miễn phí các buổi đào tạo chia sẻ kỹ năng trong nội bộ.
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 các ngày từ thứ 2 - 7 hàng tuần (Nghỉ trưa 12h00 -13h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
