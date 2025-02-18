Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UNITED VISION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 07 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Nhân viên liên hệ chăm sóc khách hàng qua điện thoại theo data có sẵn của Công ty

2. Cập nhật, quản lý thông tin khách hàng; đơn hàng trên phần mềm quản lý công ty BRAVO (Đơn hàng quà cưới)

3. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng nhất.

4. Bán hàng mùa cao điểm công ty, tham gia hoạt động kinh doanh công ty.

5. Trả lời và giải đáp các thắc mắc của khách hàng trên các kênh truyền thông của công ty như fanpage, hotline...

6. Ghi nhận thông tin khách hàng có yêu cầu và tổng hợp báo cáo cho quản lý

7. Các công việc khác được giao.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH chuyên ngành QTKD, Kinh tế

Có kỹ năng lắng nghe và giao tiếp.

Có kỹ năng Chăm sóc khách hàng từ 6 tháng.

Có kỹ năng Xử lý vấn đề

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: Từ 8h00-17h30, nghỉ trưa 1.5 tiếng; Thứ bảy: Từ 8h00-12h00

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UNITED VISION Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo khi vào làm

Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ tại Công ty

Được đề xuất tham gia các khóa đào tạo chuyên môn bên ngoài

Làm việc giờ hành chính (8h00 – 17h30) thứ 2 - thứ 6, Thứ bảy làm việc buổi sáng từ 8h00-12h00

Nghỉ CN, Lễ, Tết. Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm Xã hôi, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.

Chính sách chăm lo đời sống CBNV: Sinh nhật, Trung thu, hiếu hỉ, thai sản, thăm hỏi,...

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UNITED VISION

