Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 339 Lê Văn Sỹ, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tư vấn/chăm sóc khách hàng qua các kênh: Tiktok hoặc kênh khác nếu mở rộng trước và sau mua hàng

Hỗ trợ khách hàng trước- sau mua hàng: đổi/ trả/ hoàn tiền

Theo dõi vận trình đơn hàng, trao đổi làm việc với bộ phận liên quan thúc đẩy quá trình giao hàng đảm bảo chỉ số đặt ra

Phản hồi đánh giá khách hàng, xử lý đánh giá xấu phát sinh

Báo cáo chỉ số đạt được theo tuần/ tháng cho quản lý

Thúc đẩy doanh thu chăm sóc lại khách cũ qua điện thoại/ tin nhắn

Đề xuất chính sách khách hàng mới (nếu có)

Thời gian làm việc:

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h30 – 18h00 (Nghỉ trưa 12h00 -13h30)

Thứ bảy: 8h30 – 16h30 (Tuần làm,tuần nghỉ luân phiên)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng lắng nghe, phân tích và đánh giá vấn đề.

Có kỹ năng tư vấn và thuyết phục khách hàng.

Có kỹ năng làm việc đội nhóm

Phải có kỹ năng đánh máy tốt, sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm văn phòng hỗ trợ: Word, Excel...

Có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp.

Tại Công Ty TNHH RECHIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực.

Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung năng động.

Chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, thưởng ngày lễ, Tết, Teambuilding...) theo chính sách của công ty.

Review lương định kỳ theo năng lực và kinh nghiệm ứng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH RECHIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin