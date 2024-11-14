Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Nam Cường Building, P. Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Dựng video và chỉnh sửa hậu kỳ của các ấn phẩm quảng cáo trên nền tảng chính là Facebook, Tiktok.
Đề xuất các ý tưởng, sáng tạo liên quan đến kịch bản và công tác quay dựng nhằm mang lại hiệu quả.
Thiết kế tạo hình ảnh, nội dung, hiệu ứng cho video.
Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh để đăng trên các kênh Youtube, Facebook, TikTok,..
Hỗ trợ các công việc khác trong team truyền thông.
Làm các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh, Adobe Premiere Pro CC, Adobe After Effects, Capcut, Ai, Ps, Ae..
Có khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, dựng phim, chỉnh sửa video.
Tư duy tốt về hiệu ứng, kỹ xảo nhằm tăng kịch tích cho video.
Am hiểu và sử dụng thành thạo các trang thiết bị chụp ảnh và quay phim các thiết bị quay phim.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực sản xuất video truyền thông.
Có kỹ năng tìm kiếm tư liệu và dựng các video marketing có sẵn.
Có khả năng sáng tạo đa dạng, nắm bắt brief nhanh.
Sáng tạo, linh hoạt, đa nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8.000.0000VNĐ - 10.000.000VNĐ thỏa thuận theo năng lực + thưởng.
Du lịch cùng công ty.
Môi trường làm việc mở, năng động, rất nhiều kèo ăn chơi.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Thưởng lương tháng 13, 14
Thưởng lễ, tết.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Khám sức khỏe, du lịch hàng năm theo chế độ công ty.
Hưởng đầy đủ các chế độ khác theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Nam Cường Building, P. Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

