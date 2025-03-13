Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH GRMNT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 Tú Xương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phân tích xu hướng thị trường, dự đoán nhu cầu khách hàng và đánh giá hiệu quả kinh doanh của sản phẩm, nhằm đưa ra các chiến lược giúp tối ưu kết quả kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh tổng thể, triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch, xử lý vấn đề phát sinh.

Quản lý, điều phối hàng hóa giữa các kênh bán hàng, kiểm soát hàng tồn kho để duy trì mức tối ưu phục vụ mục tiêu kinh doanh.

Theo dõi, phân tích hiệu quả bán hàng, đưa ra phương án tối ưu và giảm thiểu rủi ro.

Xây dựng và theo dõi các chỉ số KPIs để đo lường hiệu quả kế hoạch, điều chỉnh khi cần thiết.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo kế hoạch đúng với chiến lược công ty.

Xây dựng và báo cáo định kỳ kết quả công việc.

Kiểm soát giá bán và xử lý các vấn đề trên các kênh bán hàng.

Theo dõi và làm báo cáo doanh thu hàng tháng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chuyên môn về quản trị kinh doanh và kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ

Kỹ năng thống kê, phân tích thông tin và dữ liệu; am hiểu về công nghệ thông tin

Kỹ năng lập kế hoạch, dự báo, quản trị rủi ro

Tư duy logic, nhạy bén, linh hoạt xử lý vấn đề

Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, đàm phán, quản lý thời gian

Quan tâm và yêu thích thời trang

Tại Công ty TNHH GRMNT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15- 20 triệu

Tham gia bảo hiểm theo quy định, tham gia company trip, các sự kiện nội bộ trong năm; ưu đãi mua sản phẩm;

Cơ hội phát triển năng lực chuyên môn với tiêu chuẩn cao;

Cơ hội thăng tiến và xây dựng danh tiếng trong ngành thời trang ứng dụng;

Làm việc trong môi trường trẻ, tự chủ, năng động, yêu thời trang và ‘no dress code’!

Thời gian làm việc: linh hoạt từ Thứ 2 đến Thứ 6;

Địa điểm làm việc: Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GRMNT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin