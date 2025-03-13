Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH GRMNT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH GRMNT
- Hồ Chí Minh: 65 Tú Xương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Phân tích xu hướng thị trường, dự đoán nhu cầu khách hàng và đánh giá hiệu quả kinh doanh của sản phẩm, nhằm đưa ra các chiến lược giúp tối ưu kết quả kinh doanh
Lập kế hoạch kinh doanh tổng thể, triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch, xử lý vấn đề phát sinh.
Quản lý, điều phối hàng hóa giữa các kênh bán hàng, kiểm soát hàng tồn kho để duy trì mức tối ưu phục vụ mục tiêu kinh doanh.
Theo dõi, phân tích hiệu quả bán hàng, đưa ra phương án tối ưu và giảm thiểu rủi ro.
Xây dựng và theo dõi các chỉ số KPIs để đo lường hiệu quả kế hoạch, điều chỉnh khi cần thiết.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo kế hoạch đúng với chiến lược công ty.
Xây dựng và báo cáo định kỳ kết quả công việc.
Kiểm soát giá bán và xử lý các vấn đề trên các kênh bán hàng.
Theo dõi và làm báo cáo doanh thu hàng tháng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng thống kê, phân tích thông tin và dữ liệu; am hiểu về công nghệ thông tin
Kỹ năng lập kế hoạch, dự báo, quản trị rủi ro
Tư duy logic, nhạy bén, linh hoạt xử lý vấn đề
Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, đàm phán, quản lý thời gian
Quan tâm và yêu thích thời trang
Tại Công ty TNHH GRMNT Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm theo quy định, tham gia company trip, các sự kiện nội bộ trong năm; ưu đãi mua sản phẩm;
Cơ hội phát triển năng lực chuyên môn với tiêu chuẩn cao;
Cơ hội thăng tiến và xây dựng danh tiếng trong ngành thời trang ứng dụng;
Làm việc trong môi trường trẻ, tự chủ, năng động, yêu thời trang và ‘no dress code’!
Thời gian làm việc: linh hoạt từ Thứ 2 đến Thứ 6;
Địa điểm làm việc: Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GRMNT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
