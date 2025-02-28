Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH HÀNH TRÌNH MAY MẮN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 833 lê hồng phong, phường 12, quận 10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch

Làm việc với các đối tác để đặt booking, cùng leader mỗi tuyến tour xây dựng sản phẩm.

Làm việc với các hãng hàng không để lấy vé cho các đoàn hoặc seri.

Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các đoàn của công ty.

Làm việc với các liên minh về các sản phẩm.

Thực hiện sắp xếp và điều chỉnh các booking dịch vụ với đối tác nước ngoài phù hợp với nhu cầu của khách hàng và tour công ty.

Theo dõi đoàn trong quá trình đi thông qua HDV, kịp thời thay đổi dịch vụ nếu có sự cố.

Giám sát và chịu trách nhiệm về dịch vụ tour.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với đối tác và khách hàng.

Chi tiết cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Nhanh nhẹn, năng động, giao tiếp tốt

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm điều hành Outbound Nhật Bản hoặc điều hành các thị trường đường xa

Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt

Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6 + T7 (làm 2 ngày bất kì trong tháng)

Địa điểm làm việc: 833 Lê Hồng Phong, Quận 10

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH HÀNH TRÌNH MAY MẮN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Đánh giá theo năng lực + Thưởng kinh doanh

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Phúc lợi được quan tâm: Sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi khi đau ốm, lễ Tết, du lịch hằng năm...

Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước

Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển

