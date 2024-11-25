Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

- Bóc tách khối lượng dự toán, kiểm tra bản vẽ; Bóc tách chi phí dự toán.

- Lập dự toán/thanh quyết toán dự án công trình.

- Lập giải pháp kỹ thuật thi công và tính toán hiệu quả công trình.

- Rà soát Khối lượng thiết kế với thực tế thi công. Kiểm tra quy trình kỹ thuật.

- Phối hợp làm việc với các chủ đầu tư/đơn vị/đối tác/quản lý dự án/tư vấn giám sát trong quá trình thi công, giám sát kỹ thuật, theo dõi tiến độ/chất lượng thi công.

- Giám sát, theo dõi kiểm tra phát hiện kịp thời những sự cố kỹ thuật trong quá trình thi công và đề xuất các phương án xử lý.

- Phối hợp lập hồ sơ hoàn công/hồ sơ nghiệm thu nội nghiệp và hồ sơ nghiệm thu dự án & làm việc với các cơ quan thẩm quyền kiểm tra, phê duyệt hồ sơ sau hoàn công/thanh/quyết toán (nếu có)

- Lập đơn giá hợp đồng dự án/thầu phụ và thanh toán.

Thực hiện các công việc khác liên quan.

* Trình độ học vấn:Đại học chuyên ngànhKinh tế Xây dựng, Cầu Đường, Quản lý dự án, Xây dựng Công trình Giao thông

- Trình độ tin học: Thành thạo word, excel, cácphần mềm quản lý hợpđồng

- Kỹ năng: Làm việc nhóm, làm việc với CĐT, TVGS.

- Giới tính: Nam/Nữ

- Độ tuổi : Từ 25 - 45tuổi

- Kinh nghiệm: Tù 02năm trở lên.

Ngành nghề: Xây dựng

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Đà Nẵng