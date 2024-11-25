Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Bóc tách khối lượng dự toán, kiểm tra bản vẽ; Bóc tách chi phí dự toán.
- Lập dự toán/thanh quyết toán dự án công trình.
- Lập giải pháp kỹ thuật thi công và tính toán hiệu quả công trình.
- Rà soát Khối lượng thiết kế với thực tế thi công. Kiểm tra quy trình kỹ thuật.
- Phối hợp làm việc với các chủ đầu tư/đơn vị/đối tác/quản lý dự án/tư vấn giám sát trong quá trình thi công, giám sát kỹ thuật, theo dõi tiến độ/chất lượng thi công.
- Giám sát, theo dõi kiểm tra phát hiện kịp thời những sự cố kỹ thuật trong quá trình thi công và đề xuất các phương án xử lý.
- Phối hợp lập hồ sơ hoàn công/hồ sơ nghiệm thu nội nghiệp và hồ sơ nghiệm thu dự án & làm việc với các cơ quan thẩm quyền kiểm tra, phê duyệt hồ sơ sau hoàn công/thanh/quyết toán (nếu có)
- Lập đơn giá hợp đồng dự án/thầu phụ và thanh toán.
Thực hiện các công việc khác liên quan.
* Trình độ học vấn:Đại học chuyên ngànhKinh tế Xây dựng, Cầu Đường, Quản lý dự án, Xây dựng Công trình Giao thông
- Trình độ tin học: Thành thạo word, excel, cácphần mềm quản lý hợpđồng
- Kỹ năng: Làm việc nhóm, làm việc với CĐT, TVGS.
- Giới tính: Nam/Nữ
- Độ tuổi : Từ 25 - 45tuổi
- Kinh nghiệm: Tù 02năm trở lên.
Ngành nghề: Xây dựng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Đà Nẵng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Trình độ học vấn:Đại học chuyên ngànhKinh tế Xây dựng, Cầu Đường, Quản lý dự án, Xây dựng Công trình Giao thông
- Trình độ tin học: Thành thạo word, excel, cácphần mềm quản lý hợpđồng
- Kỹ năng: Làm việc nhóm, làm việc với CĐT, TVGS.
- Giới tính: Nam/Nữ
- Độ tuổi : Từ 25 - 45tuổi
- Kinh nghiệm: Tù 02năm trở lên.
Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ bảo hiểm
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Phụ cấp thâm niên
- Nghỉ phép năm
- CLB thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI