Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẦU GỖ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK07 Hồng Tiến, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra nghiệp vụ hạch toán & các Báo cáo định kỳ theo ngày/tuần/tháng/ ... của các Kế toán phần hành; Kiểm soát số liệu sổ Nội bộ.

Kiểm soát cost hiện hành; Làm Báo cáo chênh lệch Nguyên Vật Liệu định kỳ hàng tháng & Yêu cầu các Bộ phận vận hành giải trình chênh lệch (Nếu có).

Kiểm tra bảng lương, hạch toán chi phí lương & các khoản trích theo quy định.

Kiểm tra các hồ sơ thanh toán trước khi trình ký Kế Toán Trưởng & Ban Giám Đốc.

Nhận, kiểm tra chứng từ hỏng, hủy từ kế toán kho. Hạch toán các khoản phải thu của nhân viên (nếu có) và chuyển sang bộ phận hành chính nhân sự để thực hiện

Chạy giá vốn cuối kỳ,kiểm tra số liệu về chủng loại, số lượng và giá trị các kho

Lập báo cáo P&L hàng tháng, BCTC sổ nội bộ (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh) định kỳ theo tháng hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng.

Báo cáo định kỳ công việc hàng tuần hoặc các công việc phát sinh cho Kế Toán Trưởng.

Đánh giá và cải tiến các quy trình và thủ tục kế toán để tối ưu hóa hiệu suất và tính hiệu quả của các hoạt động kế toán

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm soát

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp trong ngành F&B

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán và các quy định, chính sách về thuế.

Kỹ năng vi tính văn phòng

Tính cách: Cẩn thận, chịu khó, có khả năng thích nghi với công việc có cường độ cao

Có thể gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẦU GỖ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo NĂNG LỰC ( Lương + thưởng + phụ cấp + ....)

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Văn phòng làm việc hiện đại, môi trường làm việc chuyên nghiệp

Tham gia các hoạt động thường niên của Công ty

Nghỉ 2 thứ bảy và 4 chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẦU GỖ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin