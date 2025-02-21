Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẦU GỖ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẦU GỖ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẦU GỖ
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẦU GỖ

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẦU GỖ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK07 Hồng Tiến, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra nghiệp vụ hạch toán & các Báo cáo định kỳ theo ngày/tuần/tháng/ ... của các Kế toán phần hành; Kiểm soát số liệu sổ Nội bộ.
Kiểm soát cost hiện hành; Làm Báo cáo chênh lệch Nguyên Vật Liệu định kỳ hàng tháng & Yêu cầu các Bộ phận vận hành giải trình chênh lệch (Nếu có).
Kiểm tra bảng lương, hạch toán chi phí lương & các khoản trích theo quy định.
Kiểm tra các hồ sơ thanh toán trước khi trình ký Kế Toán Trưởng & Ban Giám Đốc.
Nhận, kiểm tra chứng từ hỏng, hủy từ kế toán kho. Hạch toán các khoản phải thu của nhân viên (nếu có) và chuyển sang bộ phận hành chính nhân sự để thực hiện
Chạy giá vốn cuối kỳ,kiểm tra số liệu về chủng loại, số lượng và giá trị các kho
Lập báo cáo P&L hàng tháng, BCTC sổ nội bộ (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh) định kỳ theo tháng hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng.
Báo cáo định kỳ công việc hàng tuần hoặc các công việc phát sinh cho Kế Toán Trưởng.
Đánh giá và cải tiến các quy trình và thủ tục kế toán để tối ưu hóa hiệu suất và tính hiệu quả của các hoạt động kế toán
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm soát
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp trong ngành F&B
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán và các quy định, chính sách về thuế.
Kỹ năng vi tính văn phòng
Tính cách: Cẩn thận, chịu khó, có khả năng thích nghi với công việc có cường độ cao
Có thể gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẦU GỖ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo NĂNG LỰC ( Lương + thưởng + phụ cấp + ....)
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Văn phòng làm việc hiện đại, môi trường làm việc chuyên nghiệp
Tham gia các hoạt động thường niên của Công ty
Nghỉ 2 thứ bảy và 4 chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẦU GỖ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẦU GỖ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẦU GỖ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

