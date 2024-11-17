Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ZIN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ZIN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ZIN GROUP
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ZIN GROUP

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ZIN GROUP

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

+Chuẩn bị hàng hoá, đóng gói sản phẩm theo chỉ đạo của quản lý kho.
+ Giữ gìn vệ sinh kho.
+ Kiểm kê hàng hoá.
+ Giao hàng quanh nội thành (nếu có, được hỗ trợ phí ship)
Thời gian làm việc:
+ Từ thứ 2 tới thứ 7
+ Sáng từ 8h tới 12h, Chiều từ 13h30 tới 17h30

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Số lượng nam: 01 tuổi từ 18 trở lên.
+ Ưu tiên người có xe máy.
+ Chăm chỉ, hoạt bát, có tính kỷ luật tốt.
+ Tốt nghiệp từ trung cấp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ZIN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương: 6.000.000đ – 8.000.000đ + Hỗ trợ xăng xe + Thưởng nếu làm tốt + Phí ship ngoài hỗ trợ đơn hàng xa (tổng thu nhập dao động từ 7.000.000đ đến 9.000.000đ).
+ Được tham gia BHXH sau 6 tháng.
+ Được nghỉ các ngày chủ nhật, các ngày lễ tết.
+ Được làm việc trong môi trường năng động, phát triển được tuy duy trong lĩnh vực kinh doanh và công nghệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ZIN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ZIN GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ZIN GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK 620-N014 khu đất dịch vụ 27-28 Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

