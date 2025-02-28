Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sở Thượng, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phụ trách đóng gói đơn hàng tái gửi;

Xử lý kiểm tra và báo cáo hàng hoàn TQ mỗi ngày để tái nhập;

Tiếp nhận yêu cầu từ Văn phòng Head Office và xử lý hàng hoá theo yêu cầu và quy định;

Báo cáo tiến độ hàng hóa lưu trữ trong kho, phân loại hàng hóa từ hàng hoàn để cất vào khu vực lưu trữ;

Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu;

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tư duy sử dụng hệ thống phần mềm;

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc tại kho, xử lý hàng hoá trong kho;

Chăm chỉ, nhanh nhẹn và kiên nhẫn;

Chủ động và có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tiền lương

