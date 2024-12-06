Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50A, TA17A, P.THỚI AN, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu.

• Kiểm tra hàng hóa xuất nhập tồn và báo cáo

• Soạn hàng theo đơn yêu cầu, đóng gói hàng hóa, nhập xuất hàng hóa theo qui định.

• Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa, báo cáo nếu số lượng hàng hóa xuất/nhập biến động lên cấp quản lý

• Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ dàng tìm kiếm

• Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa. Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, lưu trữ và đối chiếu chứng từ.

• Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh trong hệ thống kho

• Thực hiện dán tem – nhãn phụ theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa.

• Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên hoặc người Quản lý Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng máy tính excel , word cơ bản

- Có thể làm việc độc lập được, nhanh nhẹn ,trung thực , cẩn thận.

- Chuyên nghiệp trong công việc

- Bằng cấp: Trung cấp

Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH,BHTN, sau khi kí hợp đồng

- Được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước và Công ty

- Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Sinh Nhật, Hiếu Hỷ, du lịch hằng năm,Teambuilding,..

- Lương thoả thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin