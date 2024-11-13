Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HMH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HMH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Kinh doanh kênh GT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4 Chính Kinh,, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Thỏa thuận

Bán hàng, Phát triển khách hàng đại lý
Đảm bảo mục tiêu bán hàng của công ty
Thực hiện các báo cáo về thị trường, đối thủ cạnh tranh...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng về Vòi chậu trang thiết bị gia dụng nhà bếp.
Vòi chậu
Giao tiếp tốt,
Ngoại hình ưa nhìn
Ưu tiên có bằng lái xe ô tô

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HMH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HMH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Sapphire Place, Số 4 Chính Kinh, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

