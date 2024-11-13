Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HMH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HMH VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 4 Chính Kinh,, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Thỏa thuận
Bán hàng, Phát triển khách hàng đại lý
Đảm bảo mục tiêu bán hàng của công ty
Thực hiện các báo cáo về thị trường, đối thủ cạnh tranh...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bán hàng về Vòi chậu trang thiết bị gia dụng nhà bếp.
Vòi chậu
Giao tiếp tốt,
Ngoại hình ưa nhìn
Ưu tiên có bằng lái xe ô tô
Vòi chậu
Giao tiếp tốt,
Ngoại hình ưa nhìn
Ưu tiên có bằng lái xe ô tô
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HMH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HMH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI