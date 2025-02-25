Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GO EN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GO EN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH GO EN
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH GO EN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GO EN

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25/68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Khai thác, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu chủ yếu bằng trên các kênh truyền thông, mạng xã hội, telesales
Mở rộng và xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng
Tư vấn và giới thiệu dịch vụ của GOEN
Xử lý và hoàn thành các công việc được giao
Báo cáo kết quả đến cấp quản lý trực tiếp
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm việc 3, 4 ngày/tuần
Các bạn sinh viên năm 2,3, 4 các Trường Đại Học, Cao Đẳng các ngành Kinh doanh, Kinh tế, Ngôn ngữ,...
Yêu thích giao tiếp với khách hàng
Ưu tiên các bạn đã từng làm việc ở những vị trí liên quan đến sales, tư vấn sản phẩm hoặc chăm sóc khách hàng,....
Quan tâm, yêu thích và định hướng về sales/tư vấn khách hàng
Hướng ngoại, có giọng nói tốt và lưu loát
Thực tập tối thiểu 3 tháng

Tại CÔNG TY TNHH GO EN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng năng suất KPI.
Được hướng dẫn công việc từ các anh/chị quản lý.
Hỗ trợ dấu mộc đỏ, tài liệu liên quan để làm báo cáo tốt nghiệp.
Được học hỏi những kiến thức và vận dụng vào công việc thực tế.
Được trải nghiệm môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.
Team bonding hằng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GO EN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GO EN

CÔNG TY TNHH GO EN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 25/68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

