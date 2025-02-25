Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GO EN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 25/68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Khai thác, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu chủ yếu bằng trên các kênh truyền thông, mạng xã hội, telesales

Mở rộng và xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng

Tư vấn và giới thiệu dịch vụ của GOEN

Xử lý và hoàn thành các công việc được giao

Báo cáo kết quả đến cấp quản lý trực tiếp

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm việc 3, 4 ngày/tuần

Các bạn sinh viên năm 2,3, 4 các Trường Đại Học, Cao Đẳng các ngành Kinh doanh, Kinh tế, Ngôn ngữ,...

Yêu thích giao tiếp với khách hàng

Ưu tiên các bạn đã từng làm việc ở những vị trí liên quan đến sales, tư vấn sản phẩm hoặc chăm sóc khách hàng,....

Quan tâm, yêu thích và định hướng về sales/tư vấn khách hàng

Hướng ngoại, có giọng nói tốt và lưu loát

Thực tập tối thiểu 3 tháng

Tại CÔNG TY TNHH GO EN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng năng suất KPI.

Được hướng dẫn công việc từ các anh/chị quản lý.

Hỗ trợ dấu mộc đỏ, tài liệu liên quan để làm báo cáo tốt nghiệp.

Được học hỏi những kiến thức và vận dụng vào công việc thực tế.

Được trải nghiệm môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Team bonding hằng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GO EN

