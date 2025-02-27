Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 95 Phạm Văn Sáng, Xuân Thới Thượng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tiếp nhận thông tin đặt hàng từ khách hàng, báo giá, tư vấn dịch vụ cho khách hàng, chốt deal.
- Tạo yêu cầu, Đơn đặt hàng (Booking) lên hệ thống của công ty.
- Hỗ trợ công tác marketing, tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng sản phẩm, chương trình bán hàng.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 24 đến 35.
- Tốt Cao đẳng trở lên kinh nghiệm 1 năm trở lên vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên làm qua vị trí tương đương các sản phẩm chế tạo cơ khí, máy móc thiết bị công nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH theo quy định.
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc
Xét điều chỉnh lương hàng năm
Du lịch hàng năm
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Đào tạo nâng cao chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 302 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

