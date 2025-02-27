Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 95 Phạm Văn Sáng, Xuân Thới Thượng,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Tiếp nhận thông tin đặt hàng từ khách hàng, báo giá, tư vấn dịch vụ cho khách hàng, chốt deal.
- Tạo yêu cầu, Đơn đặt hàng (Booking) lên hệ thống của công ty.
- Hỗ trợ công tác marketing, tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng sản phẩm, chương trình bán hàng.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ 24 đến 35.
- Tốt Cao đẳng trở lên kinh nghiệm 1 năm trở lên vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên làm qua vị trí tương đương các sản phẩm chế tạo cơ khí, máy móc thiết bị công nghiệp.
- Tốt Cao đẳng trở lên kinh nghiệm 1 năm trở lên vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên làm qua vị trí tương đương các sản phẩm chế tạo cơ khí, máy móc thiết bị công nghiệp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH theo quy định.
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc
Xét điều chỉnh lương hàng năm
Du lịch hàng năm
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Đào tạo nâng cao chuyên môn
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc
Xét điều chỉnh lương hàng năm
Du lịch hàng năm
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Đào tạo nâng cao chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI