Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 95 Phạm Văn Sáng, Xuân Thới Thượng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tiếp nhận thông tin đặt hàng từ khách hàng, báo giá, tư vấn dịch vụ cho khách hàng, chốt deal.

- Tạo yêu cầu, Đơn đặt hàng (Booking) lên hệ thống của công ty.

- Hỗ trợ công tác marketing, tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng sản phẩm, chương trình bán hàng.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 24 đến 35.

- Tốt Cao đẳng trở lên kinh nghiệm 1 năm trở lên vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên làm qua vị trí tương đương các sản phẩm chế tạo cơ khí, máy móc thiết bị công nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH theo quy định.

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc

Xét điều chỉnh lương hàng năm

Du lịch hàng năm

Thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Đào tạo nâng cao chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT

