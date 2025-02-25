Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THANH HÓA làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: - Nam Định, Thành phố Nam Định

- Hiểu biết về các nhóm sản phẩm của Công ty, đặc biệt là về các bộ SGK tiếng Anh.

- Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Phối hợp với cấp quản lý trực tiếp xây dựng kế hoạch doanh số cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới.

- Đảm bảo mục tiêu chi phí.

- Hiểu biết khách hàng, gia tăng mối quan hệ với khách hàng trong khu vực quản lý.

- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp phân công.

-Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Marketing, Kinh tế, Sư phạm hoặc các chuyên ngành có liên quan

-Tin học văn phòng

- Có kỹ năng bán hàng, giao tiếp, xử lý tình huống, tổ chức, phối hợp.

-Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong các ngành Giáo dục, Bảo hiểm, FMCG, các ngành có liên quan...

- Đạo đức tốt, trung thực, linh hoạt, nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực cao, nhiệt tình, có đam mê hoài bão, có trách nhiệm cao với công việc.

Tại Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THANH HÓA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH đầy đủ, Bảo hiểm sức khỏe

Cấp laptop làm việc

Teambuilding, Đào tạo

Thưởng KPI, thưởng tháng 13

