Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THANH HÓA làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THANH HÓA
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THANH HÓA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THANH HÓA

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nam Định:

- Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Hiểu biết về các nhóm sản phẩm của Công ty, đặc biệt là về các bộ SGK tiếng Anh.
- Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Phối hợp với cấp quản lý trực tiếp xây dựng kế hoạch doanh số cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới.
- Đảm bảo mục tiêu chi phí.
- Hiểu biết khách hàng, gia tăng mối quan hệ với khách hàng trong khu vực quản lý.
- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp phân công.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Marketing, Kinh tế, Sư phạm hoặc các chuyên ngành có liên quan
-Tin học văn phòng
- Có kỹ năng bán hàng, giao tiếp, xử lý tình huống, tổ chức, phối hợp.
-Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong các ngành Giáo dục, Bảo hiểm, FMCG, các ngành có liên quan...
- Đạo đức tốt, trung thực, linh hoạt, nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực cao, nhiệt tình, có đam mê hoài bão, có trách nhiệm cao với công việc.

Tại Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THANH HÓA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH đầy đủ, Bảo hiểm sức khỏe
Cấp laptop làm việc
Teambuilding, Đào tạo
Thưởng KPI, thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THANH HÓA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THANH HÓA

Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THANH HÓA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Lô 16 -17 Triệu Quốc Đạt, Điện Biên, TP Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

