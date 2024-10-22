Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: No6A LK60 Him Lam Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Quản lý và trả lời tin nhắn fanpage chạy QC, tìm kiếm, nhằm :

+, Chăm sóc tệp khách hàng cũ của công ty, đồng thời tiềm kiếm khách hàng mới

+, Khai thác tệp khách hàng từ lẻ các mối quan hệ, từ hội nhóm (zalo, facebook)

+, Chăm sóc và tư vấn khách hàng trên Fanpage công ty

2. Quy hoạch danh mục sản phẩm – dịch vụ, nhằm :

+, Đọc hiểu tất cả sản phẩm của công ty để tư vấn cho khách hàng.

+, Đảm bảo tính chính xác và kịp thời đưa dịch vụ đến với khách hàng

+, Chăm sóc Fanpage, Website và nhập liệu các nội dung theo yêu cầu của quản lý.

3. Giải quyết, xử lý phát sinh trong quá trình bán hàng, nhằm :

+, Xử lý kịp thời các vấn đề xảy ra trước/trong/sau quá trình thực hiện dịch vụ của KH

+, Điều chỉnh thông tin đăng tải public nếu phát hiện sai sót

+, Thực hiện các công việc dưới sự phân công của Cán bộ lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch và triển khai công việc

- Kỹ năng đào tạo, giao việc và tạo động lực đội nhóm tốt Có khả năng liên kết đội nhóm và có khả năng tuyển dụng nhân viên kinh doanh

- Tư duy làm việc nhạy bén, sáng tạo, chủ động, hướng đến hiệu quả công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn với chính sách lương thưởng rõ ràng. Hoa hồng hấp dẫn theo năng lực làm việc. Lương cứng, thưởng doanh số, thưởng theo quý và kết quả kinh doanh. Thử việc từ 1-3 tháng, sẽ được training về sản phẩm, kỹ năng, sau thử việc sẽ đăng ký level phù hợp với khả năng. Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý sau thời gian từ 6 tháng. Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, năng động, teamwork. Đặc biệt, bạn có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo bài bản về kỹ năng/ kiến thức chuyên sâu. Tham gia đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước. Hỗ trợ ăn trưa Thời gian làm việc: 08h30 - 17h30 ( Thứ Hai đến Thứ Bảy ). Nghỉ trưa từ 12h00 - 13h00 hoặc linh động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VIỆT

