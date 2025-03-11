Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Kiot Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Kiot Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Kiot Việt
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Kiot Việt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Kiot Việt

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà 1B yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Liên hệ, tư vấn khách hàng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng (KiotViet )
- Demo hướng dẫn online giúp khách hàng hiểu hơn về tính năng và cách sử dụng phần mềm
- Gặp gỡ khách hàng trực tiếp khi cần thiết
- Báo giá và tư vấn các gói hợp đồng phù hợp với từng khách hàng
- Chốt và ký hợp đồng với khách
- Hỗ trợ khách hàng sau bán

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 06 tháng tại vị trí: Tư vấn, bán hàng, nhân viên kinh doanh, telesales,...
- Thành thạo tin học văn phòng và am hiểu internet, mạng xã hội.
- Giao tiếp lưu loát, không nói ngọng/nói lắp/giọng địa phương.
- Có ý chí cầu tiến, đam mê kiếm tiền.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Kiot Việt Thì Được Hưởng Những Gì

1. Về sản phẩm: tính năng rõ ràng, dễ tiếp cận, nhu cầu cao:
- Sản phẩm công nghệ hiện đại, thiết thực, dễ sử dụng, mang lại lợi ích cho đa dạng khách hàng kinh doanh buôn bán, có uy tín và độ phủ rộng trên thị trường.
- Tên tuổi sản phẩm được liên tục quảng bá, được thị trường đón nhận rộng rãi và tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng.
2. Về đào tạo nâng cao và lộ trình thăng tiến:
- Được đào tạo bài bản và chuyên sâu về kỹ năng, quy trình bán hàng và sản phẩm.
- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kĩ năng bởi các chuyên gia.
- Được tham gia vào các lớp bồi dưỡng lên quản lý.
3. Về lương thưởng và chế độ phúc lợi:
- Lương cơ bản từ 6,500,000 VND đến 12,000,000 VND
(Lương cứng không phụ thuộc vào KPI)
- Xem xét lương 3 tháng/lần.
- Tổng thu nhập lên tới 20,000,000 VND/tháng
- Thưởng hoa hồng cao, không chặn trần.
- Quyền lợi, chế độ được đảm bảo theo quy định của nhà nước.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
4. Về môi trường làm việc:
- Nhiều chương trình thi đua/teambuilding tạo động lực cho nhân viên.
- Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, minh bạch.
- Đội ngũ lắng nghe, ghi nhận ý kiến, đoàn kết và nhiệt tình hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Kiot Việt

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Kiot Việt

Công ty Cổ phần Công nghệ Kiot Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà 1B yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

