Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SOLAR làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: gồm Lương cơ bản (8 - 10tr) + hoa hồng. - Các chế độ và phúc lợi đầy đủ. - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. - Được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định. - Được hưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, du lịch hàng năm cùng công ty. - Được đào tạo bài bản các kỹ năng bán hàng, Kỹ năng chốt đơn hàng, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng tìm kiếm khách hàng.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp giới thiệu khách hàng lắp đặt hệ thống hoặc bán các sản phẩm điện năng lượng mặt trời tại Showroom.

- Tư vấn, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của công ty, đàm phán ký hợp đồng.

- Chủ động chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm tạo lập mối quan hệ với khách hàng mới.

- Báo cáo kết quả các công việc được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc theo nhóm/độc lập, thuyết trình , đàm phán tốt.

- Yêu thích lĩnh vực công nghệ.

- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng (ưu tiên ứng viên đã từng bán hàng cho các showroom)

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SOLAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.