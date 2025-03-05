Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PASA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 131/3 đường 3 Tháng 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Nhận đơn, soạn hàng, đóng gói, xử lý đơn hàng khi có phát sinh.

- Tư vấn và nhận phản hồi từ khách hàng để chuyển qua các bộ phận liên quan.

- Chụp ảnh, quay video, đăng hình sản phẩm lên kênh TMĐT: tiktok, shopee, lazada,website....

- Cập nhật thông tin sản phẩm (hình ảnh, tính năng, nội dung…) lên website, facebook, các sàn TMĐT…

- Phối hợp bán hàng với các thành viên trong nhóm và các bộ phận khác.

- Các hoạt động khác theo yêu cầu của quản lý

- Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: NỮ

- Trình độ: Trung Cấp trở lên

- Độ tuổi: 20-25 tuổi

- Không yêu cầu kinh nghiệm. Được đào tạo trong quá trình thử việc.

- SỬ DỤNG THÀNH THẠO CAPCUT, TIKTOK (QUAY VIDEO, DỰNG VIDEO...) LÀ 1 LỢI THẾ.

- Thông thạo vi tính Văn Phòng cơ bản , Các Mạng xã hội, Internet, kiến thức về online và về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng là 1 lợi thế.

- Trung thực , Siêng năng chăm chỉ, giao tiếp tốt, nhạy bén, có tinh thần học hỏi.

- Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi.

- Ưu tiên ứng viên thường trú từ Đà Nẵng trở vào Nam

- Thời gian làm việc : 9g-17g, từ Thứ 2 - Thứ 7

Tại Chi Nhánh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PASA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7-9 triệu

- Phụ cấp ăn trưa

- Thưởng tùy theo năng lực làm việc, chuyên cần.

- Thưởng Tết.

- Lương tháng 13.

- Có tăng lương theo định kỳ tùy theo năng lực, kinh nghiệm và sự cố gắng

- Được nghỉ có lương 1 ngày trong tháng

- Được cung cấp thiết bị làm việc

- Nghỉ Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định nhà nước.

- Tham gia BHYT, BHXH

- Làm việc ổn định, lâu dài, Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PASA

