Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hố Nai làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Hố Nai
Ngày đăng tuyển: 02/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hố Nai

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Toàn khu vực,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận thông tin, yếu cầu về sản phẩm từ khách hàng (qua email khách hàng gửi hoặc nói chuyện trực tiếp)

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tiếng anh lưu loát (nói chuyện được với người nước ngoài)
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên môn
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, nhanh nhẹn.
Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực.
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Hố Nai Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo thêm để nâng cao kỹ năng thiết kế và chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hố Nai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 56/8, Điểu Xiển, KP 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

