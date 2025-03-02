Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hố Nai làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Toàn khu vực,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận thông tin, yếu cầu về sản phẩm từ khách hàng (qua email khách hàng gửi hoặc nói chuyện trực tiếp)

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tiếng anh lưu loát (nói chuyện được với người nước ngoài)

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên môn

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, nhanh nhẹn.

Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Hố Nai Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo thêm để nâng cao kỹ năng thiết kế và chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hố Nai

