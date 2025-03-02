Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hố Nai làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hố Nai
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Toàn khu vực,Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nhận thông tin, yếu cầu về sản phẩm từ khách hàng (qua email khách hàng gửi hoặc nói chuyện trực tiếp)
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tiếng anh lưu loát (nói chuyện được với người nước ngoài)
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên môn
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, nhanh nhẹn.
Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực.
Thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công Ty TNHH Hố Nai Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo thêm để nâng cao kỹ năng thiết kế và chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hố Nai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
