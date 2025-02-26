Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BẢO MY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Mức lương cơ bản 7 - 10tr + thưởng doanh số theo kết quả công việc. - Các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao. - Cơ hội tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và chuyên môn. - Các phúc lợi khác như du lịch, thưởng cuối năm và các hoạt động công ty. - Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội để phát triển trong lĩnh vực kinh doanh và muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, đừng bỏ lỡ cơ hội này!, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

- Tiến hành tiếp cận và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

- Tư vấn chi tiết về sản phẩm/dịch vụ của công ty, giúp khách hàng hiểu rõ giá trị và lợi ích khi sử dụng sản phẩm.

- Theo dõi đơn hàng và tiến trình giao hàng cho khách hàng, đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan như kho, vận chuyển để đảm bảo sản phẩm được giao đúng hạn và chính xác.

- Cập nhật kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng:

- Đảm bảo luôn nắm bắt và cập nhật thông tin sản phẩm mới nhất từ công ty.

- Làm việc theo giờ hành chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu nam từ độ tuổi 25-35.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong lĩnh vực kinh doanh

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Nhiệt tình, hòa đồng trong công việc.

Yêu cầu khác:

- Có khả năng đi công tác tùy theo tình hình nhiệm vụ thực tế.

- Có bằng B2, biết lái xe ô tô là 1 lợi thế (đối với nam)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BẢO MY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BẢO MY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin