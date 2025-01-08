Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

1. Lập dự toán công trình

 Cùng với nhân viên phận kế hoạch tìm kiếm các nhà thầu nhân công và vật tư đáp ứng đúng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

 Thực hiện tốt các định mức đã được giao theo qui định của công ty.

2. Quản lý triển khai

 Giao nhận tuyến, cắm mốc chi tiết với chủ đầu tư

 Chủ động báo cáo toàn bộ thay đổi so với thiết kế đã được phê duyệt với chủ đầu tư và người quản lý trực tiếp

 Lập các biện pháp và phương án thi công, phương án đấu nối điện

 Làm việc với các đội nhân công giao khoán hoặc nhân công của công ty đảm bảo thi công đúng tiến độ đã được phê duyệt

 Bóc tách toàn bộ vật tư theo thiết kế hoặc thiết kế điều chỉnh

 Đề nghị bộ phận kế hoạch - kỹ thuật cho mua vật tư thiết bị theo tiến độ công trường

 Chủ động làm việc với các Công ty điện lực và các cơ quan chức năng liên quan nơi công trình đang thi công

 Đề xuất chi phí liên quan