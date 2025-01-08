Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech
- Hà Nội: Tầng 5, tòa Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
1. Lập dự toán công trình
Cùng với nhân viên phận kế hoạch tìm kiếm các nhà thầu nhân công và vật tư đáp ứng đúng theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Thực hiện tốt các định mức đã được giao theo qui định của công ty.
2. Quản lý triển khai
Giao nhận tuyến, cắm mốc chi tiết với chủ đầu tư
Chủ động báo cáo toàn bộ thay đổi so với thiết kế đã được phê duyệt với chủ đầu tư và người quản lý trực tiếp
Lập các biện pháp và phương án thi công, phương án đấu nối điện
Làm việc với các đội nhân công giao khoán hoặc nhân công của công ty đảm bảo thi công đúng tiến độ đã được phê duyệt
Bóc tách toàn bộ vật tư theo thiết kế hoặc thiết kế điều chỉnh
Đề nghị bộ phận kế hoạch - kỹ thuật cho mua vật tư thiết bị theo tiến độ công trường
Chủ động làm việc với các Công ty điện lực và các cơ quan chức năng liên quan nơi công trình đang thi công
Đề xuất chi phí liên quan
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
