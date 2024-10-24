Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 tòa AB số 143 Nguyễn Tuân

- Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý toàn bộ MMTB của công ty để thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp Lên kế hoạch, thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ MMTB Thực hiện sửa chữa các sự cố hỏng hóc MMTB tại các công trình Báo cáo định kỳ, đề xuất các biện pháp giải quyết và cải tiến.
Quản lý toàn bộ MMTB của công ty để thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp
Lên kế hoạch, thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ MMTB
Thực hiện sửa chữa các sự cố hỏng hóc MMTB tại các công trình
Báo cáo định kỳ, đề xuất các biện pháp giải quyết và cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 22 tuổi trở lên, sức khỏe tốt Tốt nghiệp các trường dạy nghề, trung cấp, cao đẳng hoặc Kỹ sư các ngành cơ điện, cơ khí ... Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trở lên Sử dụng vi tính văn phòng tối thiểu, thành thạo các ứng dụng trên điện thoại thông minh (smartphone) Yêu cầu có phương tiện đi lại bằng xe máy Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các Công ty cùng ngành nghề, biết lái xe ô tô là một lợi thế.
Nam từ 22 tuổi trở lên, sức khỏe tốt
Tốt nghiệp các trường dạy nghề, trung cấp, cao đẳng hoặc Kỹ sư các ngành cơ điện, cơ khí ...
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trở lên
Sử dụng vi tính văn phòng tối thiểu, thành thạo các ứng dụng trên điện thoại thông minh (smartphone)
Yêu cầu có phương tiện đi lại bằng xe máy
Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các Công ty cùng ngành nghề, biết lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký HĐLĐ dài hạn, đóng BHXH, BHYT, BHTN. Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, khám sức khỏe định kỳ... Được tham gia trại hè, nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác của theo quy định của Nhà nước và Công ty. Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.
Được ký HĐLĐ dài hạn, đóng BHXH, BHYT, BHTN. Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, khám sức khỏe định kỳ...
Được tham gia trại hè, nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác của theo quy định của Nhà nước và Công ty.
Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: V3.6 tòa AB - Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

