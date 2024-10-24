Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 tòa AB số 143 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý toàn bộ MMTB của công ty để thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp Lên kế hoạch, thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ MMTB Thực hiện sửa chữa các sự cố hỏng hóc MMTB tại các công trình Báo cáo định kỳ, đề xuất các biện pháp giải quyết và cải tiến.

Quản lý toàn bộ MMTB của công ty để thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Lên kế hoạch, thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ MMTB

Thực hiện sửa chữa các sự cố hỏng hóc MMTB tại các công trình

Báo cáo định kỳ, đề xuất các biện pháp giải quyết và cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 22 tuổi trở lên, sức khỏe tốt Tốt nghiệp các trường dạy nghề, trung cấp, cao đẳng hoặc Kỹ sư các ngành cơ điện, cơ khí ... Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trở lên Sử dụng vi tính văn phòng tối thiểu, thành thạo các ứng dụng trên điện thoại thông minh (smartphone) Yêu cầu có phương tiện đi lại bằng xe máy Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các Công ty cùng ngành nghề, biết lái xe ô tô là một lợi thế.

Nam từ 22 tuổi trở lên, sức khỏe tốt

Tốt nghiệp các trường dạy nghề, trung cấp, cao đẳng hoặc Kỹ sư các ngành cơ điện, cơ khí ...

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trở lên

Sử dụng vi tính văn phòng tối thiểu, thành thạo các ứng dụng trên điện thoại thông minh (smartphone)

Yêu cầu có phương tiện đi lại bằng xe máy

Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các Công ty cùng ngành nghề, biết lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký HĐLĐ dài hạn, đóng BHXH, BHYT, BHTN. Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, khám sức khỏe định kỳ... Được tham gia trại hè, nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác của theo quy định của Nhà nước và Công ty. Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.

Được ký HĐLĐ dài hạn, đóng BHXH, BHYT, BHTN. Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, khám sức khỏe định kỳ...

Được tham gia trại hè, nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác của theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin