Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA
- Hà Nội: Tầng 3 tòa AB số 143 Nguyễn Tuân
- Thanh Xuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý toàn bộ MMTB của công ty để thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp
Lên kế hoạch, thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ MMTB
Thực hiện sửa chữa các sự cố hỏng hóc MMTB tại các công trình
Báo cáo định kỳ, đề xuất các biện pháp giải quyết và cải tiến.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 22 tuổi trở lên, sức khỏe tốt
Tốt nghiệp các trường dạy nghề, trung cấp, cao đẳng hoặc Kỹ sư các ngành cơ điện, cơ khí ...
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trở lên
Sử dụng vi tính văn phòng tối thiểu, thành thạo các ứng dụng trên điện thoại thông minh (smartphone)
Yêu cầu có phương tiện đi lại bằng xe máy
Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các Công ty cùng ngành nghề, biết lái xe ô tô là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA Thì Được Hưởng Những Gì
Được ký HĐLĐ dài hạn, đóng BHXH, BHYT, BHTN. Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, khám sức khỏe định kỳ...
Được tham gia trại hè, nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác của theo quy định của Nhà nước và Công ty.
Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
