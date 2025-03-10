Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH The Body Sense Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH The Body Sense Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty TNHH The Body Sense Korea
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH The Body Sense Korea

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH The Body Sense Korea

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1272B Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7,Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Social media and campaign management.
Communicate with KOLs,KOCs for marketing.
Contents for product promotional videos.
Check and report the progress of work.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Female only.
Can speak English.
Send us your CVs in English ( Please send your CVs only if you are WILLING to show up at the interview ).
Basic MS office.
It is better if you have work experience, but we still welcome you if you do not have.

Tại Công ty TNHH The Body Sense Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Salary: 15 million VND/month ( 85% for 2 months probation ).
Working hour: 9am - 5pm from Monday to Friday ( working on Saturday twice a month ).
Annual leave and holidays off.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH The Body Sense Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH The Body Sense Korea

Công ty TNHH The Body Sense Korea

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 1272B Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

