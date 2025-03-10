Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 199 Lý Chính Thắng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh & tệp đối tượng khách hàng mục tiêu
Lập kế hoạch Affiliate Marketing, chịu trách nhiệm phát triển mảng Affiliate của công ty.
Xây dựng mạng lưới Publisher (KOL/KOC, influencers), cộng đồng CTV.
Thực hiện booking KOL/KOC, gửi sản phẩm lên video review, livestream.
Hợp tác với Agency, MCN/ Fanpage/Group/Blog. Dẫn về sàn thương mại điện tử/Tiktok shop/Website để bán sản phẩm và dịch vụ của công ty.
Thúc đẩy và hướng dẫn Publisher bán hàng nhằm mục đích tăng doanh thu trên từng Publisher.
Đề xuất chương trình khuyến mãi, lên deals, chính sách hoa hồng phù hợp với từng đối tác
Phối hợp nhân sự Ecom/Tiktok khởi chạy Affiliate thông qua các đợt campaigns
Phối hợp ABM Brand phát triển các chiến dịch truyền thông hỗ trợ thúc đẩy hoạt động Affiliate. Tổ chức event, workshop, các sự kiện offline.
Quản lý danh sách cộng tác viên, mở rộng mạng lưới Publisher.
Triển khai hợp đồng, đối soát, nghiệm thu và báo cáo hiệu quả công việc hàng tháng.
Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo từ QLTT và BOD.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Marketing/ Ecommerce/ Quản trị kinh doanh...
Có kinh nghiệm phát triển kinh doanh mạng lưới. Mạnh trong việc xây dựng hệ thống CTV;
Có khả năng xây dựng, quản trị cộng đồng Publisher, KOL/KOC, CTV;
Hiểu biết về ngành dược - mỹ phẩm, TPCN là 1 lợi thế;
Có khả năng giao tiếp, đàm phán, trong việc kết nối, xây dựng hệ thống;
Nhanh nhẹn, tự tin, sẵn sàng học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng
Cơ hội huấn luyện: Huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ
Đồng nghiệp: Trẻ, năng động, hòa đồng
Ngày nghỉ: Đúng quy định về lao động
Phúc lợi: Chế độ BHXH đầy đủ, teambuilding, thưởng
Phụ cấp khác: đi lại, điện thoại, công tác phí (Tùy theo yêu cầu công việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 197-199 Lý Chính Thắng, P. 6, Q.3, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

