Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V ULTRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh & tệp đối tượng khách hàng mục tiêu

Lập kế hoạch Affiliate Marketing, chịu trách nhiệm phát triển mảng Affiliate của công ty.

Xây dựng mạng lưới Publisher (KOL/KOC, influencers), cộng đồng CTV.

Thực hiện booking KOL/KOC, gửi sản phẩm lên video review, livestream.

Hợp tác với Agency, MCN/ Fanpage/Group/Blog. Dẫn về sàn thương mại điện tử/Tiktok shop/Website để bán sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Thúc đẩy và hướng dẫn Publisher bán hàng nhằm mục đích tăng doanh thu trên từng Publisher.

Đề xuất chương trình khuyến mãi, lên deals, chính sách hoa hồng phù hợp với từng đối tác

Phối hợp nhân sự Ecom/Tiktok khởi chạy Affiliate thông qua các đợt campaigns

Phối hợp ABM Brand phát triển các chiến dịch truyền thông hỗ trợ thúc đẩy hoạt động Affiliate. Tổ chức event, workshop, các sự kiện offline.

Quản lý danh sách cộng tác viên, mở rộng mạng lưới Publisher.

Triển khai hợp đồng, đối soát, nghiệm thu và báo cáo hiệu quả công việc hàng tháng.

Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo từ QLTT và BOD.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Marketing/ Ecommerce/ Quản trị kinh doanh...

Có kinh nghiệm phát triển kinh doanh mạng lưới. Mạnh trong việc xây dựng hệ thống CTV;

Có khả năng xây dựng, quản trị cộng đồng Publisher, KOL/KOC, CTV;

Hiểu biết về ngành dược - mỹ phẩm, TPCN là 1 lợi thế;

Có khả năng giao tiếp, đàm phán, trong việc kết nối, xây dựng hệ thống;

Nhanh nhẹn, tự tin, sẵn sàng học hỏi

Thử việc: 2 tháng

Cơ hội huấn luyện: Huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ

Đồng nghiệp: Trẻ, năng động, hòa đồng

Ngày nghỉ: Đúng quy định về lao động

Phúc lợi: Chế độ BHXH đầy đủ, teambuilding, thưởng

Phụ cấp khác: đi lại, điện thoại, công tác phí (Tùy theo yêu cầu công việc)

