Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ROSIE ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH ROSIE ECOMMERCE
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 97C Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Làm quen với các mẫu thiết kế, nội dung marketing, sản phẩm;
- Nghiên cứu và cập nhật xu hướng mới (Trending) để đề xuất ý tưởng phù hợp;
- Chuẩn bị và đăng tải video trên các kênh chính, kênh Affiliate và các kênh nhỏ theo yêu cầu của Team;
- Đảm bảo nội dung đúng định hướng thương hiệu và hấp dẫn với người xem;
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí hoặc các ngành liên quan...
- CHƯA CÓ KINH NGHIỆM CÓ THỂ ĐÀO TẠO.
- Có kĩ năng lên kịch bản, sản xuất video.
- Ưu tiên kinh nghiệm làm video tiktok/ facebook reels.
- Nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm với công việc.
- CHƯA CÓ KINH NGHIỆM CÓ THỂ ĐÀO TẠO.
- Có kĩ năng lên kịch bản, sản xuất video.
- Ưu tiên kinh nghiệm làm video tiktok/ facebook reels.
- Nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ROSIE ECOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 7.000.000 – 12.000.000 đồng + hoa hồng (THỬ VIỆC 100% LƯƠNG)
- BHYT, BHXH, Teambuilding, nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (sáng: 8:30 – 12:00, chiều 13:30 – 17:30), trong đó có 01 ngày làm việc online.
- BHYT, BHXH, Teambuilding, nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (sáng: 8:30 – 12:00, chiều 13:30 – 17:30), trong đó có 01 ngày làm việc online.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROSIE ECOMMERCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI