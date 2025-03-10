Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ROSIE ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 97C Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Làm quen với các mẫu thiết kế, nội dung marketing, sản phẩm;

- Nghiên cứu và cập nhật xu hướng mới (Trending) để đề xuất ý tưởng phù hợp;

- Chuẩn bị và đăng tải video trên các kênh chính, kênh Affiliate và các kênh nhỏ theo yêu cầu của Team;

- Đảm bảo nội dung đúng định hướng thương hiệu và hấp dẫn với người xem;

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí hoặc các ngành liên quan...

- CHƯA CÓ KINH NGHIỆM CÓ THỂ ĐÀO TẠO.

- Có kĩ năng lên kịch bản, sản xuất video.

- Ưu tiên kinh nghiệm làm video tiktok/ facebook reels.

- Nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ROSIE ECOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 7.000.000 – 12.000.000 đồng + hoa hồng (THỬ VIỆC 100% LƯƠNG)

- BHYT, BHXH, Teambuilding, nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (sáng: 8:30 – 12:00, chiều 13:30 – 17:30), trong đó có 01 ngày làm việc online.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROSIE ECOMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.