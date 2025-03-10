Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MEDIPHARM VIỆT NAM - CHI NHÁNH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MEDIPHARM VIỆT NAM - CHI NHÁNH MIỀN NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 354/24C Quốc Lộ 1A, P.Bình Hưng Hòa B,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng kế hoạch và sáng tạo nội dung cho các bài đăng trên các kênh social của công ty.
- Cập nhật các thông tin về nhà thuốc, hỗ trợ nhà thuốc theo yêu cầu
- Đảm bảo nội dung đăng tải nhất quán với hình ảnh và thông điệp thương hiệu của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ học vấn: sinh viên ngành marketing, truyền thông...
- Kỹ năng giao tiếp, hòa đồng.
- Kinh nghiệm: Sinh viên cần thực tập.
- Phẩm chất đạo đức: Chủ động, Lắng nghe.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MEDIPHARM VIỆT NAM - CHI NHÁNH MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được xem xét đánh giá kết quả làm việc để lên chính thức.
- Môi trường làm việc trẻ, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MEDIPHARM VIỆT NAM - CHI NHÁNH MIỀN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
