Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MEGASTARS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 1 số 288 Phạm Văn Hai,Hồ Chí Minh

A. Chạy Ads Livestream Tiktok

- Lên kế hoạch & triển khai chạy quảng cáo

+ Set up & tối ưu chiến dịch quảng cáo cho livestream trên Tiktok

+ Chạy ads để thu hút người xem, tăng tương tác & chuyển đổi mua hàng

+ Xác định & tối ưu tệp khách hàng tiềm năng để đạt hiệu quả cao nhất

- Theo dõi & tối ưu hiệu suất ads

+ Đo lường, phân tích hiệu suất quảng cáo theo từng buổi livestream

+ Điều chỉnh ngân sách, target khách hàng để tối ưu CPA, CPL, ROAS

+ Phối hợp với team nội dung để cải thiện kịch bản & hình ảnh livestream

B. Chạy Ads Video Ngắn (Short Video Ads)

- Đẩy mạnh quảng cáo video ngắn để kéo view & tăng tương tác

+ Chạy ads cho short video trên TikTok

+ Test nhiều định dạng quảng cáo (CPM, CPC, CPE, Conversion) để tìm ra chiến dịch tối ưu nhất

+ Theo dõi xu hướng video viral, đề xuất nội dung video phù hợp để tối đa hóa hiệu quả quảng cáo

- Theo dõi & báo cáo hiệu suất video ads

+ Đánh giá tỷ lệ chuyển đổi, lượt click, lượt xem giữ chân (Retention Rate)

+ Báo cáo và đề xuất cách tối ưu quảng cáo theo tuần/tháng

Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo TikTok Ads.

Hiểu biết về các loại hình quảng cáo trên TikTok, thuật toán TikTok Ads.

Có tư duy phân tích số liệu, tối ưu chuyển đổi, giảm chi phí quảng cáo.

Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ đo lường, tracking, phân tích dữ liệu.

Có khả năng sáng tạo nội dung video hoặc phối hợp với đội content để sản xuất nội dung hiệu quả.

Chủ động, chịu trách nhiệm về KPI của chiến dịch quảng cáo.

Tại CÔNG TY TNHH MEGASTARS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10-15tr + thưởng KPI.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn.

- Được đào tạo, cập nhật các xu hướng mới nhất về TikTok Ads.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước, nghỉ phép 12 ngày/năm... theo quy định của nhà nước.

- Tham gia sự kiện của công ty: Sinh nhật, hiếu, hỉ, tôn vinh, teambuilding, du lịch năm, kick-off...

