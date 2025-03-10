Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TA VITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Centec Tower, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, v.v.).

- Xây dựng nội dung (content) hấp dẫn, sáng tạo phù hợp với thương hiệu và sản phẩm của công ty.

- Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing và đề xuất các giải pháp cải thiện.

- Quản lý và tương tác với cộng đồng người dùng trên các kênh social media của công ty.

- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo thông điệp truyền thông đồng nhất và hiệu quả.

- Nghiên cứu xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các ý tưởng mới.

(Làm việc tại công ty NUO FOR LIFE thuộc hệ thống công ty TA Vital)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing, social media planning.

- Thành thạo các công cụ quản lý mạng xã hội (Facebook Ads, Google Ads, SEO, v.v.).

- Kỹ năng viết content tốt, sáng tạo và nhạy bén với các xu hướng mới.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TA VITAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn

- Lương tháng thứ 13, thưởng thành tích,....

- Có cơ hội phát triển lên vị trí mới

- Đóng BHYT, BHXH, hưởng các chế độ theo quy định của Nhà Nước

- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, cơ hội phát triển nghề nghiệp cao

- Phát triển tối đa tiềm năng của bản thân, tham gia các dự án của công ty trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TA VITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.