Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Teso Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Teso Global
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH Teso Global

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Teso Global

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 792 Sư Vạn Hạnh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thành lập vào năm 2018, TESO hiện là đối tác tin cậy cung cấp giải pháp công nghệ dành cho lĩnh vực Marketing của rất nhiều các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Các dịch vụ nổi bật của TESO
Phát triển website
Phát triển ứng dụng di động
Tích hợp hệ thống
Tư vấn và triển khai Giải pháp dành cho ngành Marketing
Tư vấn và triển khai Giải pháp chuyển đổi số cho nhà máy sản xuất
Tư vấn và triển khai Giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp dịch vụ
Ứng viên sẽ được tham gia vào các công việc:
Hỗ trợ các hoạt động Marketing và phát triển kinh doanh
Triển khai các hoạt động marketing B2B, tiếp cận các đối tượng doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số.
Tiếp cận khách hàng tiềm năng qua email, LinkedIn, và các kênh khác (reach-out).
Hỗ trợ quy trình bán hàng, bao gồm tư vấn giải pháp, soạn thảo đề xuất, hợp đồng, và follow-up với khách hàng.
Quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng trong CRM.
Content Marketing & Social Media
Lên kế hoạch và sản xuất nội dung cho các kênh social (Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube).
Viết bài quảng bá sản phẩm, dịch vụ, case study và các bài blog chuyên môn.
Hỗ trợ triển khai các chiến dịch marketing, quảng cáo số (digital ads) nhằm thu hút khách hàng.
Chăm sóc khách hàng
Làm việc với khách hàng trong các dự án đang triển khai để đảm bảo dịch vụ đúng cam kết.
Thu thập phản hồi từ khách hàng và phối hợp với team nội bộ để cải thiện dịch vụ.
Xây dựng quan hệ lâu dài với khách hàng, tăng khả năng upsell/cross-sell.
Hỗ trợ phát triển sản phẩm
Tham gia vào các buổi brainstorming để đề xuất cải tiến sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Nghiên cứu thị trường, thu thập ý kiến khách hàng để tối ưu sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 của các trường kinh tế, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về Công nghệ để tiếp nhận và phân tích yêu cầu từ Khách hàng
Có khả năng sáng tạo nội dung, viết tốt (ưu tiên có kinh nghiệm làm social media).
Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể làm việc trực tiếp với khách hàng.
Có tư duy logic, khả năng research và đề xuất giải pháp.
Thành thạo các công cụ hỗ trợ như Excel, PowerPoint, Canva (hoặc sẵn sàng học).
Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Ưu tiên các ứng viên đã có network.

Tại Công ty TNHH Teso Global Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và thực hành các kiến thức liên quan đến công nghệ, sales, marketing
Trợ cấp thực tập không giới hạn theo năng lực và kết quả công việc ( trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn ).
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức khi bạn chứng minh được năng lực.
Hỗ trợ đóng dấu thực tập
Có cơ hội mở rộng networking của bản thân
Được làm việc trong một môi trường trẻ, năng động, khuyến khích sự chủ động của mỗi cá nhân; ủng hộ “chất riêng” từng người; tiên phong thử nghiệm các cách làm mới.
Thời gian làm việc linh động, quản lý theo kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Teso Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Teso Global

Công ty TNHH Teso Global

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 792 Sư Vạn Hạnh Quận 10 - TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

