Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU THATUCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU THATUCONS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 227 Tô Hiến Thành, Phường 13,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư duy sáng tạo và có nhiều ý tưởng Marketing.
- Có khả năng thiết kế, chụp ảnh, dựng clip.
- Kỹ năng viral, lan tỏa, ... kỹ năng tương tác với người dùng.
- Xây dựng nội dung, kịch bản cho các clip truyền thông của công ty (Youtube/Tiktok) ...
- Cùng tham gia Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch Marketing thông qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Social Media,..).
- Quản lý mảng E-Commerce, Website... của doanh nghiệp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu biết về các nền tảng bán hàng, thương mại điện tử, digital marketing.
- Năng động, chủ động, có khả năng quản lý dự án và quản lý thời gian.
- Có kinh nghiệm
- Tiếng Anh đọc hiểu
- Chủ động trong công việc, luôn đề xuất các giải pháp hữu ích cho cấp trên và dám triển khai những điều mới.
- Nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU THATUCONS Thì Được Hưởng Những Gì
- Có chế độ lương + thưởng + hoa hồng xứng đáng theo năng lực làm việc.
- Lương thưởng: to up 10M+
- Thưởng các ngày lễ tết, thưởng nóng theo kết quả kinh doanh, được nghỉ phép, du lịch nước ngoài hằng năm.
- Được đào tạo nâng cao về kỹ năng chuyên môn và tham gia các khoá học nghiệp vụ chuyên nghiệp.
- Hưởng chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU THATUCONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
