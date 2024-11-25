Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH TMDV Smart Hi-tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Hỗ trợ tuyển dụng và xây dựng team đội marketing

2. Gặp gỡ đối tác, thương thảo ký hợp đồng

3. Tổng hợp báo cáo theo tuần, tháng và các công tác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tiếng Trung giao tiếp thành thạo để làm việc trực tiếp với các đối tác (Có chứng chỉ HKS3 trở lên)

2. Có kỹ năng đàm phán, thương lượng

3. Tính cách vui vẻ, hoạt bát, chăm chỉ, nhiệt tình.

4. Có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực marketing và xây dựng thương hiệu trên các nền tảng.

5. Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và có mối quan hệ với các công ty quản lý Idol sẽ được trợ cấp thêm

Thời gian làm việc: 8h - 17h (từ T2 -T7, nghỉ CN)

Tại Công Ty TNHH TMDV Smart Hi-tech Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Từ 10.000.000 đến 15.000.000 VNĐ + thưởng, thỏa thuận theo năng lực (Thu nhập 15 - 20 triệu)

- Lương được xem xét tăng hằng năm.

- Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV Smart Hi-tech

