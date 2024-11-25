Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH TMDV Smart Hi-tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH TMDV Smart Hi-tech
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
1. Hỗ trợ tuyển dụng và xây dựng team đội marketing
2. Gặp gỡ đối tác, thương thảo ký hợp đồng
3. Tổng hợp báo cáo theo tuần, tháng và các công tác theo yêu cầu của Ban giám đốc.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tiếng Trung giao tiếp thành thạo để làm việc trực tiếp với các đối tác (Có chứng chỉ HKS3 trở lên)
2. Có kỹ năng đàm phán, thương lượng
3. Tính cách vui vẻ, hoạt bát, chăm chỉ, nhiệt tình.
4. Có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực marketing và xây dựng thương hiệu trên các nền tảng.
5. Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và có mối quan hệ với các công ty quản lý Idol sẽ được trợ cấp thêm
Thời gian làm việc: 8h - 17h (từ T2 -T7, nghỉ CN)
2. Có kỹ năng đàm phán, thương lượng
3. Tính cách vui vẻ, hoạt bát, chăm chỉ, nhiệt tình.
4. Có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực marketing và xây dựng thương hiệu trên các nền tảng.
5. Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và có mối quan hệ với các công ty quản lý Idol sẽ được trợ cấp thêm
Thời gian làm việc: 8h - 17h (từ T2 -T7, nghỉ CN)
Tại Công Ty TNHH TMDV Smart Hi-tech Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Từ 10.000.000 đến 15.000.000 VNĐ + thưởng, thỏa thuận theo năng lực (Thu nhập 15 - 20 triệu)
- Lương được xem xét tăng hằng năm.
- Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13.
- Lương được xem xét tăng hằng năm.
- Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV Smart Hi-tech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI