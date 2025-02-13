Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH YB SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lakeview City, Đường M, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Đảm bảo KH mới đa kênh (ngoài FB ADS), tập trung chuyên perfomance

- Định vị truyền thông thương hiệu YB Spa

- Làm branding, chương trình tại điểm.

- Xây dựng phòng ban: mkt (media, ads, content đa kênh), cskh cũ, saleon, mảng academy

- Xây dựng tài nguyên quảng cáo, trang thiết bị cần thiết tối ưu hoá

- Lên chiến lược định kì: năm, 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng. Phù hợp với mục tiêu doanh thu và tầm nhìn mở rộng DN

- Đảm bảo đúng văn hoá, quy trình, quy định và giá trị cốt lõi của YB

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên có liên quan đến SPA, làm đẹp, TMV, Nha Khoa,...

- Đảm bảo làm việc trung thực, minh bạch rõ ràng

- Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng máy tính, ...

- Chịu được áp lực trong công việc.

-Thời gian: 9h-18h

- Nghỉ 04 ngày/ tháng, đăng ký theo lịch với cấp trên.

Địa điểm làm việc: Số 16đường M, khu Lake View, Phường An Phú, Tp Thủ Đức

Tại CÔNG TY TNHH YB SPA Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ: Nghỉ 04 ngày/ tháng, đăng ký theo lịch với cấp trên.

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

Cách Thức Ứng Tuyển

