Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH YB SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH YB SPA
- Hồ Chí Minh:
- Lakeview City, Đường M, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
- Đảm bảo KH mới đa kênh (ngoài FB ADS), tập trung chuyên perfomance
- Định vị truyền thông thương hiệu YB Spa
- Làm branding, chương trình tại điểm.
- Xây dựng phòng ban: mkt (media, ads, content đa kênh), cskh cũ, saleon, mảng academy
- Xây dựng tài nguyên quảng cáo, trang thiết bị cần thiết tối ưu hoá
- Lên chiến lược định kì: năm, 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng. Phù hợp với mục tiêu doanh thu và tầm nhìn mở rộng DN
- Đảm bảo đúng văn hoá, quy trình, quy định và giá trị cốt lõi của YB
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên có liên quan đến SPA, làm đẹp, TMV, Nha Khoa,...
- Đảm bảo làm việc trung thực, minh bạch rõ ràng
- Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng máy tính, ...
- Chịu được áp lực trong công việc.
-Thời gian: 9h-18h
- Nghỉ 04 ngày/ tháng, đăng ký theo lịch với cấp trên.
Địa điểm làm việc: Số 16đường M, khu Lake View, Phường An Phú, Tp Thủ Đức
Tại CÔNG TY TNHH YB SPA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 20 Tr - 30 Tr VND
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YB SPA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
