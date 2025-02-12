Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MEKOSILT CROP SCIENCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 354D Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Thực thi các kế hoạch Digital Marketing thông qua việc lên ý tưởng sáng tạo cho chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội, công cụ tìm kiếm,...

Tạo dựng thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệp trên nhiều kênh truyền thông như: website, tiktok, facebook,...

Phối hợp với các bộ phận xây dựng thông điệp truyền thông, video quảng cáo,...

Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động PR truyền thông về sự kiện trong khoảng ngân sách cho phép;

Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm, nhằm cập nhật những tin tức nóng nhất đến khách hàng mục tiêu, tạo độ hot cho chương trình đang theo dõi, quản lý;

Chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh, thương hiệu trong hoạt động sự kiện;

Phối hợp với phòng kinh doanh thực hiện các chiến dịch thúc đẩy doanh số tại điểm bán như hội thảo, tư vấn bán hàng,...

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động nhằm gia tăng nhận biết về công ty, sản phẩm, lên phương án cho các dòng sản phẩm mới (Bao bì, kích thước, quy cách,...)

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành marketing, kinh tế,... hoặc các ngành khác có liên quan.

Ít nhất có 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Có tính cẩn thận, trung thực

Nhiệt huyết, có khả năng làm việc nhóm, nhiệt tình đóng góp xây dựng cho Công ty.

Có tinh thần trách nhiệm cao, tính kỷ luật, sức chịu đựng và độ lì lợm cao.

Kỹ năng tin học văn phòng tốt bao gồm MS Word, Excel, PowerPoint, Internet, các phần mềm thiết kế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEKOSILT CROP SCIENCE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + thưởng KPIs theo kết quả làm việc và tình hình kinh doanh của công ty.

Xét tăng lương theo hiệu quả công việc.

Được xét đi công tác/du lịch hàng năm và các hoạt động ngoại khoá cùng công ty.

Cung cấp laptop, sim điện thoại trả sau cho nhân viên.

Hỗ trợ chi phí tập thể dục thể thao.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và cạo vôi răng 2 lần/năm cho nhân viên chính thức theo chính sách của Công ty.

Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN do công ty chi trả.

Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện và hòa đồng.

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác cho nhân viên chính thức, nhân viên gắn bó lâu dài với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEKOSILT CROP SCIENCE

