Tuyển Nhân viên Marketing Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: La Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Tham gia các chiến dịch chạy quảng cáo của công ty.

Xây dựng và quản lý page, tài khoản., landing page

Lên Camp, set ads tìm kiếm data khách hàng có nhu cầu về sản phẩm.

Xây dựng thương hiệu sản phẩm, công ty trên các kênh truyền thông digital

Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Ưu tiên có trải nghiệm chạy ADS

Thao tác máy tính nhanh

Sử dụng được phần mềm chỉnh ảnh, video

Kỹ năng làm việc nhóm

Có Laptop cá nhân

Ham học hỏi, cầu tiến

Tại Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6-10 triệu + Thưởng KPI + % Doanh số. Thu nhập 10 - 20 triệu

Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: quỹ liên hoan, sinh nhật hàng tháng, thăm hỏi ốm đau,..

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy

Tham gia các hoạt động tập thể: đá bóng,team building, Year end Party, sự kiện tri ân, Lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng,..

Đăng ký nghỉ linh hoạt 5 ngày tùy chọn trong tháng

Văn phòng làm việc được thiết kế hiện đại, tạo không gian làm việc thoải mái

Làm việc trong môi trường tôn trọng và cầu thị nhân tài. Luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho sự cầu tiến.

