Tuyển Nhân viên Marketing Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: La Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tham gia các chiến dịch chạy quảng cáo của công ty.
Xây dựng và quản lý page, tài khoản., landing page
Lên Camp, set ads tìm kiếm data khách hàng có nhu cầu về sản phẩm.
Xây dựng thương hiệu sản phẩm, công ty trên các kênh truyền thông digital
Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có trải nghiệm chạy ADS
Thao tác máy tính nhanh
Sử dụng được phần mềm chỉnh ảnh, video
Kỹ năng làm việc nhóm
Có Laptop cá nhân
Ham học hỏi, cầu tiến
Tại Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6-10 triệu + Thưởng KPI + % Doanh số. Thu nhập 10 - 20 triệu
Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: quỹ liên hoan, sinh nhật hàng tháng, thăm hỏi ốm đau,..
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy
Tham gia các hoạt động tập thể: đá bóng,team building, Year end Party, sự kiện tri ân, Lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng,..
Đăng ký nghỉ linh hoạt 5 ngày tùy chọn trong tháng
Văn phòng làm việc được thiết kế hiện đại, tạo không gian làm việc thoải mái
Làm việc trong môi trường tôn trọng và cầu thị nhân tài. Luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho sự cầu tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Lê Thanh Huyền
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
