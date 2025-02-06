Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH P.n.r làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16/5 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

- Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động PR truyền thông phù hợp với chiến lược Marketing tổng thể của sản phẩm hoặc dự án

- Chịu trách nhiệm về content: Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm dự án, nhằm cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến khách hàng mục tiêu, tạo độ hot cho chương trình đang theo dõi, quản lý. Chăm sóc facebook, website

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng.

- Book lịch phát sóng, book lịch quảng cáo, theo dõi nội dung và thời lượng quảng cáo đúng kế hoạch.

- Thống kê phân tích số liệu doanh thu chi phí và đánh giá hiệu quả các kênh quảng cáo.

- Lên ý tưởng kịch bản triển khai, tổ chức sự kiện truyền thông nhằm quảng bá cho sản phẩm, thương hiệu

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện và các hoạt động nội bộ tại công ty

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng và Ban giám đốc.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing

- Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm marketing, content, chăm sóc khách hàng ,..

- Biết sử dụng Microsoft Suite, Google Suite thành thạo

- Kỹ năng lập kế hoạch (kế hoạch tổng thể, kế hoạch content, kế hoạch quảng cáo)

Tại Công Ty TNHH P.n.r Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn và xứng đáng với năng lực

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

- Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH P.n.r

