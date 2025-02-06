Tuyển Nhân viên Marketing Công TY TNHH TM DV Mầm Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16 Phạm Đình Toái, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

1. Lên kế hoạch & triển khai chiến dịch marketing:

- Xây dựng nội dung trên các kênh Facebook, Instagram, TikTok, Website…

- Sáng tạo nội dung viral, bài PR, content bán hàng thu hút khách hàng.

- Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mãi, livestream bán hàng.

2. Quản lý và tối ưu quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads…):

- Lên ý tưởng, triển khai và tối ưu ngân sách quảng cáo để tăng hiệu quả.

- Theo dõi, đo lường, đánh giá và tối ưu chiến dịch để đạt KPIs.

3. Phối hợp & hỗ trợ team kinh doanh:

- Xây dựng kế hoạch telesales, chatbot, chăm sóc khách hàng qua tin nhắn.

- Hỗ trợ tạo nội dung hấp dẫn cho đội ngũ bán hàng, tăng tỷ lệ chuyển đổi.

4. Tổ chức sự kiện, workshop & các chiến dịch offline:

- Hỗ trợ tổ chức sự kiện, workshop chăm sóc mẹ bầu & mẹ sau sinh tại spa và bệnh viện.

- Phối hợp với KOLs, đối tác để triển khai chiến dịch cộng đồng.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trong marketing, ưu tiên ngành spa, mẹ & bé, beauty.

- Kỹ năng viết content hấp dẫn, có khả năng tạo nội dung thu hút trên mạng xã hội.

- Biết chạy quảng cáo Facebook Ads hoặc có thể làm việc với agency.

- Hiểu về marketing truyền thống và digital, có tư duy bán hàng tốt.

- Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm, làm việc teamwork hiệu quả.

Tại Công TY TNHH TM DV Mầm Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng ổn định an tâm làm việc + thưởng đạt KPIs.

- Môi trường làm việc gần gũi, lắng nghe & nhiều cơ hội phát triển.

- Được đào tạo chuyên sâu về marketing ngành spa mẹ & bé.

- Cơ hội phát triển lên vị trí Giám Đốc Marketing

- Quyền lợi nhân viên khi sử dụng dịch vụ/ sản phẩm của thương hiệu Mommy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH TM DV Mầm Xanh

