Tuyển Nhân viên Marketing Công TY TNHH TM DV Mầm Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Công TY TNHH TM DV Mầm Xanh
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Nhân viên Marketing

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 16 Phạm Đình Toái, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

1. Lên kế hoạch & triển khai chiến dịch marketing:
- Xây dựng nội dung trên các kênh Facebook, Instagram, TikTok, Website…
- Sáng tạo nội dung viral, bài PR, content bán hàng thu hút khách hàng.
- Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mãi, livestream bán hàng.
2. Quản lý và tối ưu quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads…):
- Lên ý tưởng, triển khai và tối ưu ngân sách quảng cáo để tăng hiệu quả.
- Theo dõi, đo lường, đánh giá và tối ưu chiến dịch để đạt KPIs.
3. Phối hợp & hỗ trợ team kinh doanh:
- Xây dựng kế hoạch telesales, chatbot, chăm sóc khách hàng qua tin nhắn.
- Hỗ trợ tạo nội dung hấp dẫn cho đội ngũ bán hàng, tăng tỷ lệ chuyển đổi.
4. Tổ chức sự kiện, workshop & các chiến dịch offline:
- Hỗ trợ tổ chức sự kiện, workshop chăm sóc mẹ bầu & mẹ sau sinh tại spa và bệnh viện.
- Phối hợp với KOLs, đối tác để triển khai chiến dịch cộng đồng.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trong marketing, ưu tiên ngành spa, mẹ & bé, beauty.
- Kỹ năng viết content hấp dẫn, có khả năng tạo nội dung thu hút trên mạng xã hội.
- Biết chạy quảng cáo Facebook Ads hoặc có thể làm việc với agency.
- Hiểu về marketing truyền thống và digital, có tư duy bán hàng tốt.
- Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm, làm việc teamwork hiệu quả.

Tại Công TY TNHH TM DV Mầm Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng ổn định an tâm làm việc + thưởng đạt KPIs.
- Môi trường làm việc gần gũi, lắng nghe & nhiều cơ hội phát triển.
- Được đào tạo chuyên sâu về marketing ngành spa mẹ & bé.
- Cơ hội phát triển lên vị trí Giám Đốc Marketing
- Quyền lợi nhân viên khi sử dụng dịch vụ/ sản phẩm của thương hiệu Mommy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH TM DV Mầm Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 16 Phạm Đình Toái, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

