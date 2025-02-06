Tuyển Nhân viên Marketing Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Âu Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 52H Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh - 22 31 Hiệp Thành 31, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh - Anh ngữ Việt Âu Mỹ - Chi nhánh 04, 27A Trần Thị Năm, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh - Picity High Park, Tp, 9A Thạnh Xuân 13, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Làm kế hoạch và triển khai tổ chức các sự kiện nội bộ và bên ngoài (gồm các event, workshop, talkshow, review,...)

• Chụp hình, quay phim để làm truyền thông trước, trong và sau sự kiện

• Lên ý tưởng và triển khai các chương trình cho các sự kiện trong năm

• Làm việc với các đối tác để hoàn tất các công việc phụ trách.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành kinh doanh, marketing

• Có ít nhất 2 năm làm việc liên quan

• Kinh nghiệm viết content, ưu tiên trong ngành tư vấn giáo dục

• Có khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm đồ họa, video là lợi thế

Tại Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Âu Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

•Mức lương: 10-15 triệu tùy theo năng lực

• Thu nhập: Lương + thưởng KPI tháng/quý hấp dẫn

•Chế độ phúc lợi: du lịch, lương tháng 13, thưởng thâm niên

•Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm

•Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sẵn sàng đổi mới, đồng nghiệp thân thiện

• Quà hiếu hỉ, sinh nhật, thăm bệnh, chính sách ưu đãi khi học tiếng anh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Âu Mỹ

